Uršula Majcen (Radio Slovenija) je ob evropskem tednu športa v studiu gostila nekdanjo vrhunsko atletinjo Brigito Langerholc in odličnega telovadca Saša Bertonclja. Foto: MMC RTV SLO

Zdravje je naša prva vrednota. Ne finance, zdravje!

Avdio: 10 minut rekreacije z Brigito Langerholc

2. oktober 2017 ob 16:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

V evropskem tednu športa je nekdanja odlična atletinja Brigita Langerholc na Valu 202 predstavila nekaj preprostih vaj, s katerimi boste na delovnem mestu poskrbeli za prepotrebno gibanje.

"Priporočam, da vsak dan delate desetminutno telovadbo na delovnem mestu. Če je mogoče, dvakrat dnevno. Če bomo to delali 90 dni vsak dan, se bo to usedlo v naš um. To je naložba za zdravje, ko bomo upokojenci," je Uršuli Majcen povedala Brigita Langerholc, nekdanja vrhunska tekačica na 800 metrov. Vaje lahko izvajamo ob steni, ob mizi, s stolom ali z elastiko.

"Vaje lahko dela vsak, ne glede na zdravstveno stanje. Le tisti, ki imajo težave s hrbtenico, naj se določenih vaj izogibajo. Hudo mi je, ko vidim ljudi, ki imajo še pet let do pokojnine, a že težko hodijo. Zdravje je naša prva vrednota. Ne finance, zdravje," razmišlja Langerholčeva.

Z vadbo stres izpuhti

Med podjetji, ki se zavedajo, da je med delovnikom pametno nameniti nekaj minut tudi rekreaciji, sodi zavarovalnica Adriatic Slovenica. Skupno vadbo organizirajo enkrat dnevno, traja pa od 10 do 15 minut. Da je počutje po vadbi na delovnem mestu odlično, potrjujejo besede ene izmed zaposlenih: "Zelo sem bila navdušena, ko smo začeli vadbo. Z vadbe prideš poln energije, stres izpuhti."

Poskusite tudi vi, morda kar z vajami, ki jih je predstavila Brigita Langerholc (posnetek lahko poslušate spodaj).

VIDEO Gibanje na delovnem mestu

T. O.