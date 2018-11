Celjani dihali za ovratnik Zagrebčanom, a spet ostali praznih rok

V nedeljo, 18. novembra, še srečanje v Zlatorogu

10. november 2018 ob 19:46,

zadnji poseg: 10. november 2018 ob 21:52

Zagreb - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 7. krogu Lige prvakov gostovali v Zagrebu in izgubili s 24:22. Hrvaška prestolnica tako še naprej ostaja zakleta za pivovarje.



Slovenski prvaki srečanja v Areni niso začeli najbolje. Domači so namreč na krilih čvrste obrambe, ki ji je poveljeval slovenski vratar Urh Kastelic, povedli s 4:1. Pri 6:2, iz protinapada je zadel David Mandić, je trener Celjanov Tomaž Ocvirk vzel minuto odmora.

Polčas 11:9 za Zagreb

Po njej so domači ohranjali nekaj zadetkov prednosti. Tilen Kodrin je v 18. minuti znižal na 8:6. A sledile so znova minute Zagreba, ki so prek Josipa Pavletića v 25. minuti povedli z 11:7. Polčas se je končal z 11:9, potem ko je v zadnji sekundi zadel William Accambray. David Mandić je za Zagreb dosegel štiri, Branko Vujović pa za Celje tri gole.

Tudi v drugem delu se slika na igrišču ni spremenila. Zagreb je po zadetku Ivana Sršena v 36. minuti povedel s 14:10, predtem pa je Kastelic ubranil poskus Roka Ovnička. Zlatko Horvat, ki se je razigral v nadaljevanju, je v 43. minuti prvič povišal na +5 (17:12).

Pivovarji so se približali le na -1

Zdelo se je, da pivovarji izgubljajo bitko s fizično močnejšimi nasprotniki. V teh trenutkih je priključek držal le Draško Nenadić, ki je dosegel štiri gole zapored za 18:15. Celjani se niso predali. Nekaj žog je ubranil Aljaž Pajntar, Ovniček pa je v 51. minuti zabil za 20:18, ob tem pa izsilil še izključitev Senjamina Burića. Celjani so se nato z golom Ovnička približali le na zadetek zaostanka (21:20). Gregor Potočnik je Zagrebčane odpeljal na +2 (23:21), na drugi strani pa so Celjani zapravili napad. Njihovo usodo je minuto pred koncem z golom za 24:21 zapečatil Arbem Qerimi. Horvat je bil s šestimi goli najboljši pri Zagrebu, medtem ko je Vujović za Celje dosegel pet golov.

Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško:"Škoda je slabega začetka. Uvodoma je delovalo, kot da nismo verjeli, da lahko zmagamo. Kljub slabi igri in realizaciji v napadu smo se do zaključka prvega dela približali na dva zadetka. Obrambo smo popravili, v napadu pa igrali preveč statično. Prepozno smo začeli verjeti v končni uspeh, pri tem pa nas je tudi v drugem delu pokopala slaba realizacija."

Rok Ovniček, igralec Celja Pivovarne Laško: "Vsekakor je glavni razlog za poraz slaba igra v napadu. Dvaindvajset zadetkov je premalo, da bi tekmo lahko dobili. Vseeno čestitke fantom, da smo se po zaostanku vrnili v igro, v zaključku pa smo znova naredili enake napake, grešili v napadu, Zagreb pa je to izkoristil in zmagal."



Ekipi se bosta v nedeljo, 18. novembra, ob 17.00, pomerili še v Zlatorogu.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA B, 7. krog



ZAGREB - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

24:22 (11:9)

Zagreb: Ristanović, Kastelic, Vistorop, Mrakovčić 1, Božić Pavletić 2, Kontrec 2, Burić, Sršen 3, Horvat 6, Potočnik 1, Ravnić, Qerimi 3, Mandić 4, Hrstić, Bičanić 2, Vekić.

Celje Pivovarna Laško: Panjtar, Ferlin, Vujović 5, Jurečič 1, Malus, Kljun, Kosec, Razgor 2, Ovniček 3, Nenadić 4, Accambray 2, Kodrin 2, Horžen 2, Anić 1, Bećiri.

Sedemmetrovke: 3/4; 1/3

Izključitve: 10 min; 4 min





PARIS SG - FLENSBURG 29:28 (12:15)



Nedelja:

SKJERN - PICK SZEGED



18. novembra:

NANTES - MOTOR ZAPOROŽJE



Vrstni red: PSG 14, Pick Szeged 10, Nantes in Flensburg po 6, Skjern in Zagreb 5, Celje 4, Zaporožje 2.



SKUPINA A, 7. krog



RHEIN NECKAR LÖWEN - MONTPELLIER

37:27 (16:13)

Kavtičnik 1 za Montpellier.



MEŠKOV BREST - KIELCE

26:35 (13:15)

Janc 8 za Kielce.



KRISTIANSTAD - VESZPREM

32:29 (14:15)

Gajić, Mačkovšek in Marguč po 2.



Nedelja:

VARDAR - BARCELONA



Vrstni red: Barcelona, Vardar, Rhein NL in Kielce 10, Veszprem 6, Meškov Brest 4, Kristianstad 3, Montpellier 1.



SKUPINA C, 7. krog

METALURG - SPORTING 24:31 (18:17)

Špende 3, Pučnik 1 za Metalurg.

ČEHOVSKI MEDVEDI - BJERRINGBRO 24:30 (10:16)

Rezar branil za Silkeborg, Skubebrez gola.

TATRAN PREŠOV - BEŠIKTAŠ 27:23 (18:11)

Lapajne 1 za Tatran.

Vrstni red: Bjerringbro 12, Sporting, Tatran Prešov 10, Čehovski Medvedi in Bešiktaš po 4, Metalurg 2.



SKUPINA D, 7. krog

DINAMO BUKAREŠTA - ADEMAR LEON

35:30 (18:15)

ORLEN WISLA PLOCK - ELVERUM

30:28 (17:15)

Mlakar 8, Žabić 1; Poklar 3.

Nedelja:

RIIHIMÄEN COCKS - WACKER THÜN

Vrstni red: Wisla in Dinamo 10, Ademar 9, Wisla, Elverum 8, Cocks 2, Thün 1.

A. V.