Celjani na krilih Mlakarja zlomili Tatran

Gorenje v nedeljo v Pančevu

16. december 2017 ob 22:01

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 12. krogu Lige Seha z 32:28 ugnali Tatran Prešov, tako da na zimski premor odhajajo kot drugouvrščeno moštvo tekmovanja. Pred njimi je le Vardar.

Celjani so slabo odprli tekmo. Večji del so bili v rezultatski prednosti tekmeci iz Prešova, ki jih vodi nekdanji hrvaški selektor Slavko Goluža. Polčas se je končal s 13:13.

Slovenski prvaki so v nadaljevanju vendarle strnili svoje vrste. "Eksplodiral" je Žiga Mlakar, njegovi soigralci so med 38. in 41. minuto naredili delni izid 4:0 za vodstvo z 21:17, lepo prednost pa zanesljivo zadržali do konca dvoboja. Mlakar je blestel z 11 goli, Igor Anić jih je dodal pet.

Gorenje bo v nedeljo gostovalo pri Dinamu iz Pančeva.

LIGA SEHA



12. KROG



CELJE PL - TATRAN PREŠOV 32:28 (13:13)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus, Razgor 2, Suholežnik 1, Marguč 3, Grošelj 3, Kodrin 1, Makuc, Anić 5, Dušebajev 3, Mačkovšek, Mlakar 11, Bečiri 3.

Tatran Prešov: Cvitković, Čuprina, Hrstka 9 (4), Lapajne 1, Križ, Urban 4, Pekar, Čip 5, Vučko 2, Butorac 3, Kasal 1, Čarapkin, Babić 3.

Sedemmetrovke: 0; 4/5

Izključitve: 6 min; 2 min





ZAGREB - VOJVODINA 35:25 (16:14)



Nedelja ob 18.00:

DINAMO PANČEVO - GORENJE



NEXE NAŠICE - METALURG



Sreda ob 18.00:

GORENJE - MEŠKOV BREST

Lestvica: VARDAR 11 11 0 0 33 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 12 8 2 2 26 ZAGREB 12 8 1 3 25 MEŠKOV BREST 10 7 0 3 21 ------------------------------------ TATRAN PREŠOV 12 6 1 5 19 METALURG 11 4 0 7 12 GORENJE VELENJE 10 3 2 5 11 DINAMO PANČEVO 11 2 1 8 7 NEXE 11 1 3 7 6 VOJVODINA 12 2 0 10 6

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA, 14. krog



GROSIST SLOVAN - DOBOVA

28:23 (16:16)

Sanković 9, Prevolnik 8; Jazbec 8.



HERZ ŠMARTNO - MARIBOR BRANIK

34:33 (16:20)

Kunst 9, Dobovičnik, Justin in Strmljan 6; Bezgovšek in Štumpfl po 7.

KOPER 2013 - JERUZALEM ORMOŽ

34:31 (15:20)

Bratkovič 10, Matijaševič 5; Kocbek 6.



TRIMO TREBNJE - KRKA 29:29 (12:16)

Horžen, Ratajec in Mat. Kotar 5; Okleščen 10, Papež 6.



Nedelja ob 18.00:

RIKO RIBNICA - URBANSCAPE LOKA

Lestvica: RIKO RIBNICA 13 10 1 2 21 KOPER 2013 14 9 3 2 21 URBANSCAPE LOKA 13 8 1 4 17 KRKA 14 7 1 6 15 JERUZALEM ORMOŽ 14 7 1 6 15 TRIMO TREBNJE 14 6 2 6 14 MARIBOR BRANIK 14 6 1 7 13 DOBOVA 14 3 2 9 8 SLOVAN 14 3 2 9 8 HERZ ŠMARTNO 14 2 2 10 6

A. V.