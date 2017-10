Celjani v Pariz ne potujejo na izlet

PSG v zadnjem krogu izgubil v Flensburgu

6. oktober 2017 ob 16:48

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško po zmagi nad Kielcami neobremenjeni odhajajo v Pariz, kjer jih v nedeljo čaka obračun z zvezdniškim PSG-jem, morda prvim favoritom letošnje Lige prvakov.

Francoska zasedba v zadnjih petih letih kroji vrh evropskega rokometa. Katarski mogotci so - po zaslugi svoje politike brez finančnih omejitev - v Pariz pripeljali številne velemojstre rokometne igre.

Zvezdniško zasedbo vodi nekdanji slovenski selektor in trener Celja Zvonimir Serdarušić, ki ima na voljo zares imenitne igralce, kot so brata Nikola in Luka Karabatić, Luc Abalo, Daniel Narcisse, Thierry Omeyer, Nedim Remili, Danca Mikael Hansen in Henrik Mollgaard, Šved Jesper Nielsen, Nemec Uwe Gensheimer, Hrvat Luka Stepančić, Španec Rodrigo Corralles in Norvežan Sander Sagosen.

Kljub velikim vložkom še brez evropskega naslova

A francoska ekipa navkljub vsem svojem blišču še vedno ni zablestela v polnem sijaju, na mednarodni sceni ji manjka tako želeni naslov v Ligi prvakov. Na letošnjem sklepnem turnirju v nemškem Kölnu je bila blizu končnega zmagoslavja, a je v velikem finalu morala priznati premoč makedonskemu Vardarju iz Skopja. Celjani, sicer evropski klubski prvaki iz rokometno sanjskega leta 2004 - tega leta je Slovenija osvojila tudi odličje srebrnega leska na evropskem prvenstvu v Ljubljani -, zelo spoštujejo tekmece na nasprotni strani igrišča, a na nedeljski tekmi obljubljajo srčno in brezkompromisno igro.

Cilj je odločno se postaviti po robu

Celjska ekipa po zmagi nad poljsko ekipo v Pariz potuje popolnoma neobremenjena in z željo, da se bogati zasedbi odločno postavi po robu. "V Franciji bo treba biti zelo pameten in zbran med celotno tekmo, saj PSG zna kaznovati vsako napako. Posameznikov ne bi izpostavljal, prav vsi so nevarni in pred nami je velik izziv, saj imamo relativno mlado zasedbo, po zmagi nad Kielcami pa so fantje mogoče celo malce poleteli. V Parizu lahko pride do hitre streznitve, česar pa si ne želimo. Igrati hočemo tako, kot znamo, kot se bomo glede na analize igre Pariza pripravili. Če bodo fantje vse to absorbirali in prikazali na igrišču, potem bo tekma zelo zanimiva. Upam, da bomo pokazali zanimiv in atraktiven rokomet tudi proti najbogatejši ekipi na njihovem terenu," je pred odhodom v Pariz dejal trener celjske zasedbe Branko Tamše.

"Glede na to, da je Pariz izgubil zadnjo tekmo, bo gotovo igral na vso moč in želel hitro popraviti rezultatski spodrsljaj. Zato bo vsekakor težko, vendar verjamem, da se bomo borili vseh šestdeset minut in da ne gremo tja brez želje po presenečenju. Seveda imajo na vseh položajih superzvezdnike, kar bo delo še oteževalo, ampak pokazali smo, da lahko z borbeno predstavo dosežemo zelo veliko," pred nedeljsko tekmo pravi Daniel Dušebejev, eden od junakov celjske zmage nad močno poljsko ekipo.

Mitrović: V Pariz ne gremo na ekskurzijo

"Parižani imajo v svojih vrstah številne superzvezdnike, na vsakem položaju vsaj po dva. Nekoliko presenetljivo je, da se njihova igra bolj ali manj vrti okoli Sagosena, ki se jim je pridružil šele letos. Tja odhajamo brez pritiska, nimamo česa izgubiti. Po tekmi s Kielcami smo se psihično nekoliko dvignili in prikazali zelo kolektivno igro. V Pariz ne odhajamo na ekskurzijo, igra se za točke in mi jih želimo osvojiti na vsaki tekmi," pa je pred tekmo dejal srbski organizator igre Luka Mitrović.

Na dosedanjih štirih medsebojnih dvobojih je izid med Parižani in Celjani poravnan na 2:2. Celjska zasedba je dobila obe tekmi v sezoni 1996/97, pariška pa oba dvoboja v sezoni 2015/16.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKOV

SKUPINA B, 4. krog

Nedelja ob 17.00:

PSG - CELJE PL

Nedelja:

KIELCE - FLENSBURG

AALBORG - MEŠKOV BREST

VESZPREM - KIEL

Vrstni red: Veszprem 6, PSG in Flensburg po 4, Celje PL, Kielce, Meškov Brest in Kiel po 2.

A. V.