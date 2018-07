Celjani, Velenjčani in krimovke že "grizejo" parket

Za rokometaše Celja Pivovarne Laško in Gorenja Velenja ter rokometašice Krima Mercatorja je konec počitnic, saj so sredi preteklega tedna začeli priprave na novo sezono.

Državni prvaki iz Celja so zaradi evropskega prvenstva uvodne dni priprav preživeli v Ljubečni pri Celju. Prvi dnevi so (bili) namenjeni pridobivanju telesne pripravljenosti pod vodstvom kondicijskega trenerja Tomaža Ocvirka.

Nato pa bodo počasi vajeti prevzeli trener Branko Tamše in njegovi najtesnejši pomočniki, ki bodo ekipo pripravili na osvajanje visokih ciljev. Želijo si predvsem to, da bodo čim prej vadili v polni postavi, kar se bo v večjem delu zgodilo konec tedna, in da bi priprave potekale čim mirneje.

Novinci Ferlin, Nenadić in Ovniček

Tamše je na uvodnem treningu pozdravil novince Klemna Ferlina, Draška Nenadića in Roka Ovnička ter igralce, ki so jih celjski navijači pozdravljali že v prejšnji sezoni ali sezonah: to so Aljaž Panjtar, Tilen Kodrin, David Razgor, Daniel Dušebajev, Jaka Malus, Matic Grošelj, Jan Jurečič, Gal Marguč, Igor Anić in Kristian Bećiri. Trenažnemu procesu so priključeni še igralci mladinske ekipe (Tim Cokan, Tim Kocijančič in Domen Knez). Klub so zapustili Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar in Urban Lesjak.

Fantje so se držali programa med odmorom

"Počitnice so za nami in lepo je ponovno videti ekipo ter pozdraviti nove obraze med nami. Nekaj teh je prišlo iz drugih klubov, nekaj pa je tudi mladih igralcev, ki smo jih priključili iz naše rokometne šole. Ti nam bodo pomagali na uvodnih treningih in tako pridobivali prepotrebne izkušnje. Imamo to srečo in hkrati smolo, da imamo veliko igralcev v mladinskih in kadetskih reprezentancah. Zato je še kar nekaj igralcev trenutno odsotnih in se nam bodo večinoma pridružili predvidoma 4. avgusta. Tako smo trenutno kar okrnjeni, a ne glede na to bomo delali po našem programu, ki je v prvem delu vsekakor zaznamovan predvsem s telesno pripravo, za katero bo skrbel Tomaž Ocvirk, ki je to delal že prejšnje sezone in delo vedno opravil odlično. Gotovo bo tako tudi zdaj, fantje so glede na prvi pogled, opravljene zdravniške preglede, dobro pripravljeni in so se držali programa, ki so ga imeli med odmorom," je dejal Tamše.

"Pričakujem lep začetek v sezono, verjamem, da bomo v njej upravičili to, za kar smo tu zbrani in za kar treniramo ter nosimo dres Celja Pivovarne Laško. Da bo to lažje, bo potrebno zdravje in to je tisto, kar želim vsem v največji meri. Trenutno imamo sicer nekaj manjših težav, predvsem Dušebajev, ki mora še nekaj časa trenirati po prilagojenem programu, a njegovo stanje se lepo izboljšuje, upam pa, da se ti mladi reprezentanti pridružijo brez večjih težav," je dodal velenjski strateg na klopi Celja.

Celjani so se iz Ljubečne že preselili v Laško, kjer bodo na pripravah ostali deset dni ter v tem času v Treh lilijah odigrali tri pripravljalne tekme s Savdsko Arabijo (2. avgust ob 18.30), romunsko Constanto (3. avgust ob 18.30) in beloruskim Brestom (7. avgust ob 18.30). Od 9. do 13. avgusta bodo trenirali v Zlatorogu in vmes odigrali še tekmo z beloruskim Minskom (10. avgust ob 18.30).

Celjani na turnir v Ohrid in Kanjižo

Celjska zasedba se bo med 15. in 19. avgustom udeležila mednarodnega turnirja v Ohridu in se pomerila z makedonskim Eurofarmom, francoskim Toulousom in turškim Bešiktašem, od 23. do 26. avgusta pa se bodo na turnirju v Kanjiži pomerila s srbskim Partizanom, norveškim Esbjergem, v tekmi za končno razvrstitev pa z velenjskim Gorenjem, romunsko Bukarešto ali hrvaškim Nexejem. 31. avgusta se bo pomerila z madžarskim velikanom Veszpremom, 5. septembra pa jo čaka tekma slovenskega superpokala z novomeško Krko. Nova sezona državnega prvenstva se začne 8. septembra.

Okostje Gorenja bo sestavljalo deset novincev

Zasedba Gorenja, ki je lansko sezono domačega prvenstva končala le na 3. mestu, tudi za Ribnico, je pred novo sezono doživela osvežitev in pomladitev, saj bo njeno okostje sestavljalo 10 novincev – Nikola Špelić, Vlado Matanović, Luka Logar, Vid Levc, David Miklavčič, Filip Banfro, Emir Taletović, Miha Kavčič, Aleks Kavčič in Andraž Kete. Pod budnim očesom trenerja Zorana Jovičića sta priprave začela tudi otroka velenjskega kluba Tilen Grudnik in Kenan Pajt, ki bosta v novi sezoni članske izkušnje nabirala kot posojena igralca. Prvi bo branil barve Mokrca Iga, zadnji pa Slovenj Gradca 2011.

V času priprav bo članska zasedba nastopila na mednarodnem turnirju v Ilsenburgu v Nemčiji, v Csurgu na Madžarskem, Kanjiži v Srbiji, nekaj tekem pa bo odigrala tudi po vsej Sloveniji. Sezona se za velenjske ose začenja na začetku septembra, ko bodo na 1. tekmi 1. kroga kvalifikacij Pokala EHF gostovale pri švedskem Alingsasu.

Jovičić: Takoj smo prijeli za delo

"Časa za eksperimentiranje nimamo, saj nas že čez dober mesec čaka kvalifikacijska tekma Pokala EHF. Temu primerno smo takoj resno poprijeli za delo. Celotne priprave bodo podrejene dvigu telesne pripravljenosti in uigravanju ekipe. Ekipa je kompletna, trenutno na pripravah manjkajo le še reprezentanti. Pred nami je tudi kar nekaj pripravljalnih tekem, med drugimi tudi na pripravljalnih turnirjih v Nemčiji in Srbiji ter na Madžarskem. Ena mojih največjih želja je, da vsi fantje ostanejo zdravi," pravi novinec na klopi Gorenja Jovičić.

Želja Bregarja je uvrstitev med najboljših osem v Evropi

Tudi rokometašice Krima Mercatorja, slovenske prvakinje, se že znojijo na pripravah pred novo sezono. Krimovke bodo do 2. avgusta vadile v Ljubljani, nato se bodo preselile v Moravce, od tam pa v sosednjo Madžarsko, k Dunajvarošu. Pred memorialom Vinka Kandije bo v Stožice prispela črnogorska Budućnost. Teden dni pozneje pa bodo krimovke gostovale v Koprivnici na Hrvaškem, na Memorialu Josipa Samardžije - Bepa. Želja, ki si jo je zastavil trener Krima Uroš Bregar, je uvrstitev med najboljših osem ekip v Evropi.

"Prvi del priprav bomo v Stožicah, kjer imamo odlične razmere. Prihodnji teden nas čaka nekakšen treningkamp z Rostov-Donom, pozneje pa se selimo v Moravske Toplice. Po petih dneh odhajamo v Dunajvaroš, kjer bomo znova trenirali s tamkajšnjo ekipo. Pred Memorialom prihaja tudi Budućnost. Škoda je, da se je pri obeh Angolkah zataknilo, vsi si želimo, da bi do začetka avgusta lahko pripotovali v Slovenijo. Takrat se bomo lahko maksimalno pripravili in povezali, da bomo lažje opravili prvi korak v Ligi prvakinj, nato pa premagali še to stopničko, ki jo naskakujemo že dve sezoni. Seveda je želja uvrstitev med najboljšim osem evropskih ekip," pravi Bregar.

