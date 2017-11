Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Branko Tamše ima precej kadrovskih težav. Foto: www.alesfevzer.com Gorenje, ki igra v skupini C, bo v soboto gostovalo pri Ademarju iz Leona. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Celjani z dolgim zdravstvenim kartonom v Nemčijo

Gorenje potuje v Španijo

9. november 2017 ob 14:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja bodo v nedeljo v 7. krogu Lige prvakov gostovali pri Kielu, ki je v primerjavi s slovenskimi prvaki osvojil le dve točki več.

Celjani so s tremi točkami na sedmem mestu. V celjskem taboru je "zdravstveni karton" izjemno slab. Srb Luka Mitrović je že odpisan za to sezono, poškodovana sta Žiga Mlakar in Borut Mačkovšek, dolgemu seznamu pa se je pridružil vratar Urban Lesjak, ki je na zadnji tekmi s hrvaškim Nexejem prejel močan udarec v predel reber in do zdaj ni treniral. Španec Daniel Dušebajev je tekmo Lige Seha izpustil zaradi poškodbe gležnja, Jaka Malus pa si je na zadnji tekmi prav tako zvil gleženj.

Temeljite priprave

"Težko verjamem, da se lahko v tako kratkem času zgodi toliko poškodb našim igralcem, a ničesar ne moremo spremeniti. Na treningih poizkušamo znova nekaj na novo sestaviti v zunanji vrsti, zaradi malega števila igralcev pa nam je onemogočen kakovosten trening. Celotno zadevo 'krpamo' z našimi zelo mladimi igralci iz lastne rokometne šole. Celotna zadeva je zelo zanimiva in pestra, pred vsakim treningom najprej pokličem našo zdravniško službo. Ne glede na vse kadrovske težave se na Kiel pripravljamo temeljito, naša osnovna naloga pa je pokazati našo moč, željo in srce ter odigrati optimalno," razmišlja trener Celja Branko Tamše.

V postavi tudi Panjtar

Ob negotovem zdravstvenem stanju Lesjaka bo Aljaž Panjtar moral prevzeti vlogo vratarja v prvi postavi. "Kiel je vrhunska ekipa, ki ima vsako leto za cilj postavljen preboj na zaključni turnir Lige prvakov. Gre za zelo močno ekipo. Poškodbe so razredčile naše vrste in nam preprečile večjo širino v igri, to pa se nam predvsem pozna v samih končnicah tekem. Upam, da nas bo do nedelje čim več na voljo," je dejal gorenjski vratar.



Podpravki v Španijo

Gorenje pa bo v soboto gostovalo pri Ademarju iz Leona. Slovenski podprvaki so doslej premagali Ademar, romunsko Bukarešto, danski Skjern in norveški Elverum, izgubili pa proti švicarskemu Schaffhausnu in Elverumu. V skupini C je po nepopolnem sedmem krogu neverjetna gneča, Skjern, Gorenje in Elverum so zbrali po osem, Ademar in Schaffhausen po šest, Dinamo iz Bukarešte pa dve točki. Velenjska zasedba je v generalki za sobotno tekmo v Španiji, ki se bo začela ob 19.30, na domačem igrišču izgubila dvoboj regionalne Lige Seha proti Zagrebu s 23:25.

Liga prvakov, 7. krog, skupina A:

Sobota:

KRISTIANSTAD - WISLA PLOCK

PICK SZEGED - NANTES

ZAGREB - VARDAR

Nedelja:

BARCELONA - RHEIN NECKAR

Vrstni red: Vardar 11, RNL 10, Barcelona 9, Szeged in Nantes po 7, Zagreb 2, Wisla Plock in Kristianstad po 1.

Skupina B:

Nedelja ob 17.00:

KIEL - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

Sobota:

MEŠKOV BREST - FLENSBURG

Nedelja:

AALBORG - KIELCE

PSG - VESZPREM

Vrstni red: Veszprem 11, PSG 10, Flensburg 8, Meškov in Kiel po 5, Kielce 4, Celje PL 3, Aalborg 2.

Skupina C:

Sobota ob 19.30:

ADEMAR LEON - GORENJE VELENJE

ELVERUM - KADETTEN 26:22 (12:9)

Četrtek:

DINAMO BUKAREŠTA - SKJERN

Vrstni red: Skjern, Elverum in Gorenje po 8, Kadetten in Ademar po 6, Dinamo Bukarešta 2.

Skupina D:

Sobota:

ČEH. MEDVEDI - MOTOR ZAPOROŽJE

SPORTING - BEŠIKTAŠ

Nedelja:

METALURG - MONTPELLIER

Vrstni red: Montpellier 12, Zaporožje 8, Bešiktaš in Metalurg po 5, Sporting 4, Čehovski medvedi 2.

S. J.