Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Matic Suholežnik, "hrust" iz Vojnika, v akciji na tekmi s Črno goro. Foto: EPA Sorodne novice Blagotinšek: S Španci bomo lažje igrali kot z Danci Dodaj v

Matic Suholežnik: Moramo pokazati karakter

Po letošnji sezoni odhaja v Dunkerque

22. januar 2018 ob 14:57

Varaždin - MMC RTV SLO

Ko se je med pripravami na evropsko rokometno prvenstvo poškodoval Matej Gaber, je slovenski selektor Veselin Vujović menjavo poiskal v debitantu na velikih tekmovanjih Maticu Suholežniku. In ta ni razočaral.

22-letni in 202 cm visoki krožni napadalec, član Celja Pivovarne Laško, se je namreč hitro in dobro vklopil v ekipo. Tudi ruvanje na šestmetrski črti s težkokategorniki iz drugih reprezentanc mu gre dobro od rok. Poleg tega je na štirih tekmah dosegel tri gole. Suholežnik, ki prihaja iz Vojnika, igra hrabro, kot da bi bilo za njim že nekaj velikih tekmovanj.

Soigralci so me dobro sprejeli

"Za to so zaslužni soigralci, ki so me dobro sprejeli. Lahko delam tisto, kar znam. Trudim se po najboljših močeh," pravi Suholežnik, ki se je znova ozrl na poraz z Dansko. "Nimamo si česa očitati. Borili smo se na polno, kolikor je šlo. A dobili smo 30 golov, kar je preveč. Pred prvenstvom smo se pogovarjali, da bi bilo fino prejemati med 20 in 25 zadetkov na tekmo."

Moramo pokazati karakter

Pred Slovenci sta še tekmi s Španijo in Češko. "Moramo pokazati, da imamo karakter. Zagotovo se bomo borili. Videli bomo, kaj nam bo to prineslo," pravi rokometaš iz Vojnika, ki se po sezoni seli v tujino. Njegov novi klub bo francoski prvoligaš Dunkerque.

V tujini bolje poskusiti zdaj kot pa pri 30

"Rekel sem si, da je bolje, da poskusim zdaj, ko sem mlad, kot pa pri 30 letih. Francoska liga je močna, tako da mislim, da je to dobro za moj razvoj. Zagotovo bo pa čas pokazal, ali je bila prava poteza," pravi Suholežnik, ki v prostem času rad hodi v naravo, ribari, igra videoigrice. "Veliko stvari rad počnem, tako da sem vedno zaposlen."

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1