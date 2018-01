Slovenski rokometaši za nastop na SP-ju proti Madžarom

V Zagrebu opravili žreb kvalifikacij za SP 2019

27. januar 2018 ob 17:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši bodo morali za nastop na svetovnem prvenstvu 2019, ki ga bosta gostili Nemčija in Danska, premagati Madžare.

V Zagrebu, kjer se jutri končuje evropsko prvenstvo, v finalu se bodo pomerili Španci in Švedi, so opravili žreb parov kvalifikacij za SP 2019.

"Kot običajno tudi tokrat nismo imeli sreče pri žrebu in smo dobili verjetno najtežjega mogočega tekmeca, prav tako pa prvo tekmo na domačem parketu. Ne glede na vse je do junija še veliko časa za pripravo. Upam, da bodo naši igralci zdravi - če so, se nikoli ne bojimo nikogar," je žreb komentiral selektor Slovenije, Veselin Vujović.

Direktor slovenske reprezentance Uroš Mohorič, ki se je žreba udeležil skupaj z generalnim sekretarjem Rokometne zveze Slovenije Goranom Cvijićem, je povedal, da je Slovenija dobila enega najtežjih tekmecev iz drugega jakostnega bobna: "Madžarska je že vrsto let na vrhu svetovne in evropske scene, z njo smo se v preteklosti že velikokrat pomerili. Glede na to, da bomo prvo tekmo igrali na domačem igrišču, je naša želja, da si že na prvi tekmi priigramo čim boljše izhodišče. Glede na klubsko sceno je Madžarska v prednosti, a mi bomo naredili vse, da si na reprezentančnem prizorišču izborimo nastop na svetovnem prvenstvu."

Obe tekmi junija

Slovenija bo svoj deveti nastop na svetovnem prvenstvu lovila na dveh tekmah proti Madžarom, ki se na EP-ju 2018 niso uvrstili v drugi del tekmovanja. Z ekipo, ki jo vodi Ljubomir Vranješ, se je slovenska izbrana vrsta pomerila na 25 tekmah, od katerih jih je 12 dobila, dvakrat igrala neodločeno, enajstkrat pa izgubila. Ekipi sta se v isti situaciji srečali tudi v kvalifikacijah za SP 2011, v katerih so bili Madžari v skupnem seštevku boljši za en gol.

Prva tekma bo na sporedu med 8. in 10. junijem v Sloveniji, povratna pa med 12. in 14. junijem v gosteh. Lokacija tekme v Sloveniji bo znana nekoliko pozneje.

Na SP so se iz Evrope že uvrstili branilci naslova iz Francije ter gostitelji Nemci in Danci, mesto na SP-ju pa si bo izborila tudi zmagovita ekipa nedeljske finalne tekme med Španijo in Švedsko na evropskem prvenstvu na Hrvaškem. Svetovno prvenstvo bodo gostili Berlin, Hamburg, München in Köln v Nemčiji ter Köbenhavn in Herning na Danskem.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2019, prve tekme:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

SRBIJA - PORTUGALSKA

LITVA - ISLANDIJA

ČEŠKA - RUSIJA

BELORUSIJA - AVSTRIJA

MAKEDONIJA - ROMUNIJA

NIZOZEMSKA - PORAŽENEC ŠPANIJA/ŠVEDSKA

NORVEŠKA - BIH/ŠVICA

HRVAŠKA - ČRNA GORA

D. S.