Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Elisabeth Omoregie se skuša prebiti skozi obrambo Györa. Na koncu je dosegla širi gole. Foto: BoBo Sorodne novice Bregar pred gostovanjem evropskih prvakinj: To bo najlažja tekma sezone Dodaj v

Evropske prvakinje iz Györa nadigrale krimovke

Tjaša Stanko dosegla pet golov

10. februar 2018 ob 21:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja so v tretjem krogu drugega dela Lige prvakinj klonile pred evropskimi prvakinjami iz Györa, ki so na Kodeljevem pred 2.200 gledalci slavile z 32:21.

Krimovke so hitro zašle v težave in po vsega desetih minutah igre zaostale za štiri gole (1:5), slabi dve minuti pozneje pa je domači strateg Uroš Bregar zahteval minuto odmora. A njegove varovanke uvodoma niso bile kos imenitnim igralkam iz Györa, predvsem je šepala igra v napadu, naredile so ogromno napak in imele gromozanske težave v organizaciji igre.

V nadaljevanju so vendarle izboljšale svojo igro in se v 22. minuti približale na dva gola zaostanka (6:8), a nato so Madžarke znova nekoliko odločneje pohodile "stopalko za plin" in po zaslugi svojih tehnično-taktično izjemno sposobnih igralk - čeprav je manjkala prva zvezdnica Nora Mork - Ljubljančankam znova ušle na štiri gole (6:10, 11:15).

Slovenske prvakinje so drugi polčas začele s primanjkljajem treh golov (12:15), a zaostanek je zaradi njihove slabe in neučinkovite igre v uvodnih desetih minutah nadaljevanja hitro narasel na osem zadetkov (13:21). Najvišji zaostanek je znašal 12 golov (17:29, 18:30, 19:31, 20:32).

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najučinkovitejša Tjaša Stanko s petimi goli, enega manj je dosegla Elizabeth Omoregie.

Krim bo v naslednjem krogu 25. februarja gostoval pri Midtjyllandu.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ



DRUGI DEL

Skupina 1, 3. krog



KRIM MERCATOR - GYÖR 21:32 (12:15)

Krim Mercator: Marinček 1, Pandžić, Benko 2, Zrimšek, Abina, Stanko 5, Omoregie 4, Zulić 2, Koren 3, Gregorc 2, Tsakalou 1, Amon, Perederij 1.

Györ: Kiss, Grimsbo, Knedlikova 4, Afentaler 1, Hansen 1, Görbicz 5, Pal 1, Oftedal 4, Tomori 6, Groot 2, Broch 3, Fodor 2, Puhalak 3.

Sedemmetrovke: 4/4; 1/1

Izključitve: 4 min; 8 min

Nedelja:

NYKÖBING FALSTER - MIDTJYLLAND



CSM BUKAREŠTA - ROSTOV DON



Vrstni red: Bukarešta in Györ 10, Rostov 8, Nyköbing in Krim Mercator po 4, Midtjylland 2.

Skupina 2, 3. krog



VARDAR - BUDUĆNOST 31:24 (19:8)



FERENCVAROS - BIETIGHEIM 31:22 (14:8)



Nedelja:

THÜRINGER - METZ



Vrstni red: Vardar 14, Ferencvaros in Metz 8, Budućnost 6, Bietigheim in Thüringer po 2.

A. V.