Foto: Pozor, kamera, akcija! Rokometaši so že pripravljeni

V soboto še ena tekma s Hrvaško

27. oktober 2017 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši bodo januarja vrhunsko uvrstitev lovili na evropskem prvenstvu na Hrvaškem.

V četrtek so na prijateljski tekmi ravno proti gostiteljem evropskega prvenstva na pripravljalni tekmi v Stožicah igrali 26:26. Dan kasneje so se ustavili na RTV Slovenija, kjer so posneli oglase za prihajajoče prvenstvo, ki ga boste lahko spremljali na TV Slovenija, Valu 202 in naši spletni strani.

V spodnjih fotografijah lahko ujamete nekaj utrinkov s snemanja, na katerem so se rokometaši zabavali in izvajali številne vragolije z žogo.

Varovance Veselina Vujovića v soboto čaka še ena pripravljalna tekma s Hrvaško.

Evropsko prvenstvo bo na Hrvaškem potekalo od 12. do 28. januarja, Slovenija pa se bo pomerila z Makedonijo, Nemčijo in Črno goro.

C. R.