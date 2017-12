Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Blaž Kleč je bil z osmimi goli prvi strelec Gorenja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Gorenje v razburljivi končnici izvleklo remi

Jakob Trska dosegel deset goov

7. december 2017 ob 19:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja so v 9. krogu Lige Seha proti Tatran Prešovu vodili večji del tekme, na koncu pa so po golu Blaža Kleča lahko veseli, da so remizirali 27:27.

Na odmor je šlo Gorenje s prednostjo 11:14, čeprav je bilo v 16. minuti 9:6, a je Gorenju uspel delni izid 2:8, pri čemer je Blaž Kleč dosegel tri zadetke. Slovaški prvaki so v 48. minuti povedli z 20:19, a nato so slovenski podprvaki spet prevzeli pobudo. V 29. minuti je Jakob Trska s svojim desetim golom (met 10/11) izenačil, velenjska ekipa je zapravila napad, 20 sekund pred koncem pa je zadel hrvaški pivot Leon Vučko. Gorenje je imelo zadnji napad, z nekaj sreče je Blaž Kleč, z osmimi goli prvi strelec Gorenja, zadel od vratnice in postavil končni rezultat.

Gorenje je igralo brez Alema Toskića, Matjaža Brumna in Žarka Pejovića.

Liga Seha, 9. krog

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - METALURG 34:25 (15:12)

Kodrin 10 (4), Grošelj 6, Marguč 4.



TATRAN PREŠOV - GORENJE 27:27 (11:14)

Hrstka 10; Kleč 8, Medved in Verdinek po 5.

DINAMO PANČEVO - NEXE 25:25 (12:9)



MEŠKOV BREST - ZAGREB 24:23 (11:9)



VARDAR - VOJVODINA 37:22 (17:13)

Lestvica: VARDAR 9 9 0 0 27 MEŠKOV BREST 8 6 0 2 18 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 9 5 2 2 17 ZAGREB 9 5 1 3 16 ------------------------------------ TATRAN PREŠOV 9 5 1 3 16 GORENJE VELENJE 8 3 2 3 11 METALURG 9 3 0 6 9 NEXE 9 1 3 5 6 DINAMO PANČEVO 9 1 1 7 4 VOJVODINA 9 1 0 8 3

T. O.