Krim z novimi taktičnimi rešitvami po nov par točk

Težave imata Elizabeth Omoregie in Aneta Benko

17. november 2017 ob 13:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rokometašice Krima bodo v nedeljo ob 15.10 gostovale pri danskem Nykoebingu. Obe ekipi sta že uvrščeni naprej, a je dvoboj zaradi prenosa točk v drugi del vseeno zelo pomemben.

Obe ekipi imata šest točk in razliko v zadetkih +3. Prvo tekmo so dobile Slovenke z golom razlike. "Ekipi sta si zelo podobni tudi glede vložkov. Če pa bi dal vse skupaj na tehtnico, smo po kakovosti kar izenačeni," razmišlja trener Uroš Bregar. V kadru imajo nekaj težav z zdravjem. Zadnje dni je bolehala Elizabeth Omoregie, ki je v petek sicer prišla na trening, težave s hrbtom pa ima Aneta Benko. Krimov strateg za obe upa, da bosta nared do nedeljske tekme.



"V napadu smo pripravili neke nove stvari, v obrambi pa bomo skušali predvsem zaustaviti tandem srednja zunanja Kristina Kristiansen in krožna napadalka Sarah Iversen, ki je najmočnejši - lahko rečem kar v celotni ligi prvakinj. Res sta uigrani. Težko ju bo zaustaviti, ampak verjamem v to, da se bomo borili tako kot na Kodeljevem in da bomo trd oreh. Seveda si želimo dve točki, kar bi bila tudi velika 'deviza' za drugi del," je Bregar povzel načrt.

Poudarek bo tudi na dobrem vračanju v obrambo. "Moramo se dobro vračati nazaj, da ustavimo omenjeni tandem in tudi Johanno Westberg. Ne smemo dovoliti, da se 'raztečejo'. Vemo, da bo težko menjati eno ali dve igralki ob prehodu iz napada v obrambo in obratno, tako da malo stremim k temu, da ne bomo menjali nič v nobeni fazi, da bomo torej poskušali igrati šest na šest in se hitro vračati po zadetkih," je še dodal.

Zadnji krog, nedelja ob 15.10:

NYKÖBING FALSTER - KRIM MERCATOR



CSM BUKAREŠTA - VISTAL GDYNIA

Vrstni red: Bukarešta 8, Krim in Nyköbing 6, Gdynia brez točk.

