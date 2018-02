Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V četrtfinale se uvrstijo štiri ekipe. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Krimovke praznih rok iz Rusije

Naslednja tekma v soboto proti Györu

3. februar 2018 ob 15:42

Rostov - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja so v drugem krogu drugega dela Lige prvakinj pričakovano izgubile v Rusiji. Rostov je bil boljši z 29:22.

Krimovke so se tekmicam v prvih 20 minutah dobro upirale. Obramba je preprečevala ruske akcije in omogočila držanje koraka z domačinkami. Te so v tem delu igre prav tako dobro čuvale napadalna orožja Krima, posebej Tjašo Stanko. Posledica je bil nizek izid in zadetek zaostanka (5:6) Krima še v 21. minuti. Sledil je mrk v igri gostij, igralke so izgubile nekaj žog, kar so Rusinje izkoristile in z delnim izidom 5:0 pobegnile na 11:5.

Da se ni zgodil povsem črn scenarij že v tem polčasu, je poskrbela Elizabeth Omoregie, ki je s tremi zadetki v zadnjih minutah gostje obdržala na dosegljivi razdalji.

Še v 38. minuti so krimovke zaostajale za tri gole, pozneje pa so si Rusinje tudi ob nekaj izključitvah gostujoče ekipe spet priigrale visoko prednost. Tako je razpoložena Siraba Dembele v 42. minuti spet izenačila najvišjo prednost Rostova (20:14), ista igralka pa je pet minut pozneje zadela že za 22:15.

Ruske izključitve so med 49. in 52. minuto znale unovčiti tudi Ljubljančanke, ki so se s štirimi zaporednimi zadetki približale na 19:22. Toda to je bilo vse, kar je uspelo gostjam, Rusinje so nato spet hitro pobegnile na +6, kar je bila popolnoma dovolj velika zaloga prednosti za zadnjih šest minut igre.

Izbranke Uroša Bregarja naslednja tekma v tem tekmovanju čaka v soboto, ko bodo na Kodeljevem gostile Györ.

LIGA PRVAKINJ

DRUGI DEL, skupina 1, 2. krog



ROSTOV DON - KRIM MERCATOR

29:22 (13:10)

Dembele 8, Bulatović 4; Benko 1, Stanko 1, Omoregie 8, Zulić 3 (3), Koren 2, Amon 3, Perederij 4.

Sedemmetrovke: Rostov 2 (2), Krim 5 (3)

Izključitve: Rostov Don 10, Krim 8

Nedelja:

MIDTJYLLAND - CSM BUKAREŠTA



Ponedeljek:

GYÖR - NYKÖBING FALSTER



Vrstni red: Bukarešta in Rostov po 8, Györ 6, Nyköbing in Krim Mercator po 4, Midtjylland 2.

R. K.