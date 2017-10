Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Krimovke bodo v Bukarešti bržkone igrale brez Tjaše Stanko in Elizabeth Omoregie. Foto: BoBo Dodaj v

Krimovke zdesetkane proti favoritinjam Lige prvakinj

Nastop Tjaše Stanko bolj želja kot realnost

5. oktober 2017 ob 15:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja svoj 23. zaporedni nastop v Ligi prvakinj začenjajo v Romuniji, kjer pa bi bilo v soboto iluzorno pričakovati zmago proti Bukarešti.

Krimovke so po koncu minule sezone doživele kar nekaj kadrovskih sprememb. Novinke so Tjaša Stanko, Tamara Mavsar, Grkinja Lamprini Tsakalou, Ukrajinka Olga Perederij, Švedinja Maria Adler in Črnogorka Jelena Despotović. Cilj ekipe je preboj v četrtfinale Lige prvakinj.

Pred sobotnim gostovanjem pri eni od favoritinj za naslov prvakinj iz tabora Krima ne prihajajo spodbudne novice. Mavsarjeva je že od septembra na bolniškem dopustu in bo izpustila uvodni del sezone, v romunski prestolnici sta vprašljiva nastopa v zadnjem času igralsko zelo vroče organizatorke igre Tjaše Stanko in ene udarnih igralk ljubljanske ekipe Elizabeth Omoregie.

"Na žalost imamo velike preglavice s poškodbami. Pred tekmo v Bukarešti me najbolj skrbi poškodba Tjaše Stanko, ki se je poškodovala na reprezentančni tekmi s Češko. Na današnjem dopoldanskem treningu je že rahlo tekla in upam, da bo nared do sobotne tekme. Na izvide zadnje magnetne resonance, ki jo je opravila Omoregiejeva, še čakamo, a bržkone na tej tekmi ne bo nastopila. Njun nastop je bolj naša pobožna želja, kot pa realnost," je na novinarski konferenci uvodoma dejal ljubljanski strateg Uroš Bregar in natrosil številne komplimente na račun sobotnih tekmic.

"Bukarešta ima zelo zvezdniško zasedbo, na vsakem položaju ima po dve kakovostni igralki. Naša osrednja naloga bo zaustaviti njeno zunanjo linijo na čelu s Cristino Neagu, ki se je po dolgih letih igranja pri Budućnosti vrnila v domovino, ter Švedinjo Isabello Gullden in Norvežanko Amando Kurtović. Gulldenova nam je na zadnji tekmi v minuli sezoni povzročala nemalo težav. Romuni so dodali svojo 'princesko' Cristino Neagu, ki so si je dolgo želeli. Kurtovićeva je lani igrala za Larvik in je izredna strelka z razdalje," je dejal Bregar in dodal:

"V tej sezoni imamo v primerjavi z minulo večje število igralk na zunanjih položajih. V Bukarešti bržkone ne bomo nastopili z najmočnejšo postavo, a verjamem, da bomo v tej sezoni razveselili sami sebe, naše vodstvo in predvsem naše privržence. V Bukarešto ne gremo z belo zastavo, prepričan sem, da bomo na tekmi nudili močan odpor našim uvodnim tekmicam, na naši prvi domači tekmi proti danskemu Nykobingu pa bomo še močnejši in odločno naskakovali prvo zmago."

Kapetanki Krima Miši Marinček je žal, da ekipa v Romunijo potuje zdesetkana, večjega upanja na uspeh pa nima: "Iluzorno bi bilo pričakovati našo zmago, v vsakem primeru pa bo naš osrednji cilj, da se prikažemo v najlepši možni luči."

Krimovke bodo vse domače tekme v Ligi prvakinj igrale v dvorani na Kodeljevem, prav vse tekme proti Bukarešti, Nykobingu in poljski Gdynii pa bodo na sporedu ob sobotah ob 15. uri.

LIGA PRVAKINJ, 1. krog

Skupina A, sobota, 7. oktobra,ob 14.30:

NYKÖBING FALSTER - VISTAL GDINYA

Ob 19.00:

CSM BUKAREŠTA - KRIM MERCATOR

Skupina B, sobota, 7. oktobra:

ROSTOV DON - BREST

GYÖR - MIDTJYLLAND

Skupina C, petek, 6. oktobra:

VARDAR - FERENCVAROS

LARVIK - THÜRINGER

Skupina D, sobota, 7. oktobra:

BUDUČNOST - BIETIGHEIM

Nedelja, 8. oktobra:

METZ - KRISTIANSAND

T. O.