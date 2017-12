Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Klemen Ferlin prihaja v Celje. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Lesjak v Nemčijo, Mlakar na Poljsko Dodaj v

Lesjaka bo v vratih Celja zamenjal Ferlin

Podpisal je dveletno pogodbo

20. december 2017 ob 12:27

Celje - MMC RTV SLO

Vodstvo rokometašev Celja Pivovarne Laško je hitro našlo zamenjavo za vratarja Urbana Lesjaka. Na njegovo mesto prihaja Klemen Ferlin, ki je s Celjani sklenil pogodbo do leta 2020.



28-letni Ferlin bo v Celje prišel iz Gorenja, kjer brani od leta 2014. Pred tem je bil član matičnega Trima Trebnje. Ferlin je tudi slovenski reprezenatnt, trenutno je na širšem seznamu igralcev za prihajajoče prvenstvo, do danes pa je v majici z državnim grbom zbral 23 nastopov.

"Verjamem, da je odločitev prava in da bom napredoval v vseh pogledih. Cilji Celja so jasni že vnaprej, to je osvajanje naslovov ter igra na najvišji ravni in to je tudi moj cilj. V Celju se veliko in odlično trenira, vedno so prisotna velika pričakovanja in to je osnova tako za fizično kot tudi psihično napredovanje. Verjamem, da bom izpolnil pričakovanja ter zaupanje vodstva kluba, trenerja in mojih bodočih soigralcev ter navijačev," je dejal Ferlin.



Prvi vratar Celjanov po tej sezoni odhaja v Hannover.

R. K.