Liga prvakov, finale: PSG - Vardar

Veszprem zasedel tretje mesto

4. junij 2017 ob 17:58

Köln - MMC RTV SLO

V Kölnu se v finalu Lige prvakov pravkar merijo rokometaši PSG-ja in Vardarja. V boju za tretje mesto je bil Veszprem boljši od Barcelone (34:30).

Zmagovalec bo na prestolu nasledil Kielce, ki so slavile lani. Parižani so v soboto v prvem polfinalu zaključnega turnirja v Kölnu premagali madžarski Veszprem s 27:26 (11:11), makedonski Vardar pa je bil v drugem polfinalu boljši od Barcelone s 26:25 (13:12).

Mali finale se je končal z zmago madžarskega prvaka, ki si je odločilno prednost priigral sredi drugega polčasa. Veszprem je v 47. minuti povedel za pet golov (27:22), lepo zalogo v zadetkih pa zanesljivo zadržal do konca tekme. Od treh slovenskih rokometašev v majici madžarskega prvaka je Dragan Gajić dosegel dva gola, medtem ko se Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč nista vpisala med strelce.

V madžarski ekipi je bil najbolj učinkovit Islandec Aron Palmarsson z osmimi goli, po šest so jih dosegli Španec Cristian Ugalde ter Madžara Laszlo Nagy in Mate Lekai. Pri poražencih je Francoz Timothey N'Guessan dosegel šest zadetkov.

Finale, danes ob 18.00:

PSG - VARDAR

-:- (-:-)

Tekma za tretje mesto:

VESZPREM - Barcelona

34:30 (18:17)

Palmarsson 8, Lekai, Nagy in Ugalde po 6, Nilsson 5, Gajić 2, Ancsin 1; N'Guessan, Entrerrios in Rivera po 5, Arino 4, Jallouz in Lazarov po 3, Mem, Morros de Argila, Syprzak in Tomas po 1.

T. J.