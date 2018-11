Rokometni spektakel v Zlatorogu: Celje Pivovarna Laško - Zagreb 22:16 (48')

Pomembna tekma za Celjane

Rokometaši Celja Pivovarne Laško igrajo eno najpomembnejših tekem v skupinskem delu Lige prvakov. V dvorani Zlatorog gostijo tekmece iz Zagreba, tekma se je začela ob 17. uri.

V nabito polnem Zlatorogu je bil prvi polčas pričakovano trd in izenačen, na odmor so Celjani, ki so imeli tudi tri gole prednosti (10:7), odšli z minimalno prednostjo (10:9).

Drugi polčas do Celjani odlično odprli, povedli so s 14:10. Trener gostov Lino Červar je moral vzeti minuto odmora. A ta mu ni pomagala, saj celjanske ekipe ni bilo mogoče več ustaviti. Ko je vratar Celjanov Klemen Ferlin zadel prazni gol še drugič zapored, so Celjani povedli s šestimi goli prednosti (18:12). Vodstvo se je še povišalo, po še enem golu Ferlina od daleč so Celjani povedli z najvišjo prednostjo (22:14).