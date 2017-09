Liga Seha: Zagreb - Celje Pivovarna Laško

Gorenje v sredo v Našicah

19. september 2017 ob 19:19

Zagreb - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v 4. krogu Lige Seha gostujejo v Zagrebu, ki je tako kot Celjani na prvih treh tekmah dvakrat zmagal in enkrat izgubil.

Moštvi gresta v tekmo z različnima popotnicama. Celjani so med vikendom izgubili proti Veszpremu, medtem ko je Zagreb izvlekel točko na gostovanju pri Kristianstadu.

"Ni lahko igrati tekem v tako kratkem razmaku, ampak obe ekipi smo v podobni situaciji. Na srečo sobotni obračun ni pustil kakšnih trajnejših posledic in bomo lahko v Zagreb potovali v popolni postavi. Tako kot na vsaki drugi tekmi, želimo zmagati tudi na tej, a se zavedamo, da to ne bo lahko. Videli smo njihove zadnje tekme, kako igrajo, kakšen je njihov stil in zavedamo se, da je pred nami težka naloga," pravi organizator igre v celjski ekipi Luka Mitrović.

Gorenje bo v sredo gostovalo v Našicah.

ROKOMET (M)



LIGA SEHA



4. KROG



Danes ob 19.15:

ZAGREB - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

-:- (-:-)



MEŠKOV BREST - DINAMO PANČEVO



VARDAR - TATRAN PREŠOV



Sreda ob 20.30:

NEXE - GORENJE VELENJE



VOJVODINA - METALURG

Lestvica: VARDAR 3 3 0 0 9 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 2 0 1 6 TATRAN PREŠOV 3 2 0 1 6 METALURG 3 2 0 1 6 ------------------------------------ ZAGREB 3 2 0 1 6 MEŠKOV BREST 3 1 0 2 3 DINAMO PANČEVO 3 1 0 2 3 NEXE 3 1 0 2 3 GORENJE VELENJE 3 1 0 2 3 VOJVODINA 3 0 0 3 0

A. V.