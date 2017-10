Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Borut Mačkovšek je pogodbo s Celjem Pivovarno Laško podaljšal do leta 2020. Za pivovarje je zbral 168 nastopov in dosegel 548 zadetkov. Kot član slovenske reprezentance je do sedaj zbral 77 nastopov, v katerih je dosegel 161 zadetkov in je eden izmed šesterice slovenskih reprezentantov, ki prihajajo iz Celja. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Mačkovšek pred tekmo z Meškovom podaljšal zvestobo

Celjani bodo v soboto izjemoma v roza dresih

12. oktober 2017 ob 15:46

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško čaka v soboto tekma, ki bo dala odgovor, ali so slovenski prvaki zreli za osmino finala. Nasprotnik bo Meškov iz Bresta.

V zadnjem krogu je celjska zasedba pustila dober vtis pri zvezdniškem Parizu, pričakovano pa ni bilo možnosti za presenečenje. Tokrat je jasno, da bo zadovoljstvo v Zlatorogu prinesla le zmaga, tako da gre za po psihološki plati eno najbolj zahtevnih tekem Celja v tej sezoni Lige prvakov. lige prvakov.

Slovenski in beloruski prvak sta se v minuli sezoni pomerila kar štirikrat, po dvakrat v Ligi prvakov in Ligi Seha, oba dvoboja v Ligi prvakov sta se končala z remijem.

Pritisk naj bi bolj čutili Belorusi

"Zelo zanimivo je spremljati ekipo Bresta od meseca avgusta, ko smo se pomerili na pripravljalnem obračunu. Iz dneva v dan raste, ima vrhunske posameznike. Gre za ekipo, ki lahko premaga prav vsakega tekmeca v naši skupini. Pričakujem zelo zanimivo tekmo, kolikor pa vem, je na njihovo ekipo zelo velik pritisk in pričakovanje, da bodo to tekmo v Celju dobili. Upam, da bomo to izkoristili sebi v prid," je povedal trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše.

Večjih neznank med nasprotnikoma ni: "Pri njih lahko 'pada z vseh strani', povsod imajo dobro pokrite položaje, res bo potrebno biti ves čas maksimalno zbran v obrambi. Moramo ji vsiliti naš hiter ritem igre, verjamem, da je to ključ do naše zmage," meni Gal Marguč.

Meškov četrti v skupini B

Za belorusko ekipo igrata otroka celjskega kluba Vid Poteko in Simon Razgor, v mesto ob Savinji pa prihaja z lepo popotnico. V minulem krogu je namreč dokaj zanesljivo v gosteh premagala Aalborg s 23:20 in je po štirih tekmah na četrtem mestu v skupini B. Na dosedanjih tekmah je poleg Aalborga premagala še Vive Kielce ter izgubila proti PSG-ju in Veszpremu. Celjska zasedba je na štirih tekmah ugnala nove sezone premagala Vive Kielce in izgubila proti Veszpremu, Aalborgu in PSG-ju.

Pred tekmo z Meškovom, na katerem bodo Celjani igrali v roza dresih (zaradi podpore združenju Europa Donna Slovenija), je Borut Mačkovšek je podaljšal pogodbo do leta 2020: "V Celju se počutim najbolje, tako jaz kot moja družina. Razmere za delo pa so vrhunske. Smo odlična 'klapa', fantastično se razumemo, dobro delujemo na igrišču, imamo odličnega trenerja," je ob podpisu nove pogodbe dejal Mačkovšek, ki se je v Celje preselil s petnajstimi leti iz Izole.

Gorenje v Skandinavijo brez Grebenca

V nedeljo bodo v Ligi prvakov nastopili tudi rokometaši Gorenja. V skupini C bodo gostovali pri norveškem Elverumu, kjer igra Slovenec Tine Poklar. "Ose" bodo v Skandinavijo odpotovale oslabljene in brez reprezentanta Jana Grebenca, ki bo zaradi poškodbe levega gležnja predvidoma odsoten štiri tedne.

Liga prvakov, 5. krog

SKUPINA B, sobota ob 19.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - MEŠKOV BREST

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - PSG

Ob 18.30: KIEL - FLENSBURG

Ob 19.00: KIELCE - VESZPREM

Vrstni red: Veszprem 8, PSG 6, Flensburg 5, Meškov 4, Kielce 3, Aalborg, Celje Piv. Laško in Kiel po 2.

SKUPINA C, četrtek:

KADETTEN - SKJERN

Nedelja ob 17.00:

ELVERUM - GORENJE VELENJE

DINAMO BUKAREŠTA - ADEMAR LEON

Vrstni red: Skjern, Gorenje 6, Kadetten, Elverum 4, Ademar, Dinamo 2.

T. O.