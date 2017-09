Madžarska invazija na Zlatorog

Veszprem veliki favorit proti pomlajenim Celjanom

14. september 2017 ob 13:42

Celje - MMC RTV SLO

Celjski rokometaši v soboto ob 17.30 začenjajo nastope v Ligi prvakov. V Zlatorog prihaja eden izmed favoritov za naslov Veszprem, z njim pa tudi več kot tisoč madžarskih navijačev.

Slovenske prvake so po koncu prejšnje sezone zapustili številni nosilci igre (Luka Žvižej, Blaž Janc, Miha Zarabec, Vid Poteko, Ivan Gajić, Povilas Babarskas in Arthur Patrianova), nastalo vrzel pa so zapolnili obetavni, a mednarodno popolnoma neizkušeni igralci. Celjani še nikoli v svoji zgodovini niso imeli tako mlade zasedbe v Ligi prvakov, navkljub številnim kadrovskim spremembam pa upajo na kakšno senzacijo.

"O moči Veszprema je nepotrebno izgubljati besed. Gre za izjemno dobro selekcionirano zasedbo, v njej so številni imenitni posamezniki. Na tem rokometnem spektaklu se moramo držati svojega načrta, vseskozi moramo igrati zbrano in narediti čim manj napak, predvsem pa upam na podporo naših privržencev. Želim si, da bi preglasili tako imenovani madžarski navijaški 'rdeči zid', ki bo za golom Veszprema. V primeru naše popolne predstave, celo presežka v naši igri, si obetam naši dobri igri, predvsem pa si želim, da na svoj račun pridejo gledalci in si ogledajo vrhunsko predstavo," je povedal celjski strateg Branko Tamše, ki bo najbrž lahko računal tudi na pomoč poškodovanega Boruta Mačkovška.

Veszprem, kjer trenutno igrajo trije celjski rokometaši Dragan Gajić, Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek, se je v zadnjih štirih letih vselej uvrstila na zaključni turnir. Končnemu uspehu je bila najbližje lani, ko je v velikem finalu izgubila praktično že dobljeno tekmo proti poljski zasedbi Vive Tauron Kielce.

Zaradi bližine - razdalja med Veszpremom in Celjem znaša okoli 300 km - madžarski navijači vselej množično romajo v mesto ob Savinji, po prvih napovedih naj bi si sobotni obračun ogledalo kar 1.300 navijačev Veszprema.

LIGA PRVAKOV

SKUPINA B, 1. krog



Sobota ob 17.30:

CELJE PL - VESZPREM



FLENSBURG - AALBORG sobota

MEŠKOV BREST - KIELCE sobota

KIEL - PSG nedelja



SKUPINA C, 1. krog



Nedelja ob 17.00:

GORENJE VELENJE - ADEMAR LEON



KADETTEN - ELVERUM četrtek

SKJERN - DINAMO BUKAREŠTA nedelja

R. K.