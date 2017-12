Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Matjaž Brumen je s Slovenijo leta 2004 nastopil na olimpijskih igrah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Matjaž Brumen ni več član Gorenja

V Velenju bodo pomladili moštvo

27. december 2017 ob 16:21

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Matjaž Brumen in vodstvo Rokometnega kluba Gorenje Velenje sta se med novoletnim premorom dogovorila za sporazumno prekinitev sodelovanja.

Slovenski podprvaki po odhodu 35-letnega desnega krila ne bodo iskali dodatne okrepitve. Nekdanji slovenski reprezentant odhaja po odločitvi kluba, da ta že v preostanku te sezone postopoma pomladi člansko ekipo in na članskih tekmah skuša ponuditi kar največ priložnosti mladim rokometašem iz lastnih mlajših selekcij, ki bodo od poletja 2018 kandidirali za redna mesta v članskem moštvu.

Odločitev o prekinitvi sodelovanja in predčasni pomladitvi članske ekipe je bila sprejeta skupaj in po posvetu z glavnim trenerjem članske ekipe Željkom Babićem, je obrazložil velenjski klub. Ljubljančan je pred tem igral še za Prule, Celje, Koper in Vardar.

T. J.