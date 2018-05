Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! David Miklavčič je nazadnje igral za Zagreb. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Miklavčič se vrača v osje gnezdo

Podpisal je dveletno pogodbo

10. maj 2018 ob 10:04

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaše Gorenja bo v prihodnji sezoni okrepil še tretji igralec, ki je v preteklosti že nosil velenjski dres. V šaleško dolino prihaja 35-letni slovenski reprezentant David Miklavčič, ki je s klubom sklenil dvoletno sodelovanje.

Pred Miklavčičem sta se v osje gnezdo vrnila vratar Emir Taletović in levi zunanji rokometaš Vid Levc, na zunanjih položajih pa bo v prihodnji sezoni zaigral še novopečeni slovenski reprezentant Aleks Kavčič.

Miklavčič je med letoma 2010 in 2013 že pustil globok pečat, saj je s klubom v tem času dvakrat postal državni prvak. Desni zunanji je športno pot začel v Grosuplju, nato je odšel v Trimo, poleg Velenja pa je zastopal še barve Dinama iz Minska, Celja Pivovarne Laško, francoskega Tremblayja in Zagreba.

Lansko poletje si je v dresu Zagreba na enem izmed pripravljalnih turnirjev poškodoval levo ramo in bil prisiljen prestati operativni poseg, zaradi katerega je bil z igrišč odsoten večji del te sezone. Poškodba, ki je sedaj zanj že preteklost, ga je prikrajšala tudi za nastop na zadnjem evropskem prvenstvu. Do danes je za slovensko člansko izbrano vrsto zbral 107 nastopov in zabil 149 golov.

