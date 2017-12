Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Slovenija se je pogumno lotila tudi tekme z Romunijo, ob polčasu je bilo 14:14. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Velika zmaga Slovenk, padle so favorizirane Francozinje Dodaj v

Po dobri predstavi Slovenkam v končnici pošle moči

Osem golov Ane Gros do polčasa.

3. december 2017 ob 10:14,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 15:28

Trier - MMC RTV SLO

Slovenske rokometašice so na svetovnem prvenstvu po veliki zmagi nad Francijo na drugem obračunu klonile. Z 31:28 je bila v Trieru boljša Romunija.

Ob polčasu je bil izid 14:14. Slovenke so vodile od prve minute, imele so odgovor na vsako obrambo Romunk, izjemna je bila Ana Gros, ki je v prvih 30 minutah dosegla osem golov z metom 8/8.

Z natančnim strelom od daleč je Grosova poskrbela za vodstvo z 9:5, svoj peti gol je dosegla s sedemmetrovke za 11:6. Slovenkam se je v 20. minuti ustavilo in Romunke s tremi zaporednimi goli znižale na 12:10. Odgovor je imela s svojo levico spet Ana Gros, a vseeno so Romunke v predzadnji minuti prvega polčasa izenačile.

Kazalo je, da bo vseeno Slovenija na odmor odšla s prednostjo, ta bi lahko znašala tudi dva gola, a so Slovenke zapravile svoj zadnji napad, zvezdnica Cristina Neagu (6 golov v prvem polčau) pa je postavila izid polčasa 14:14.

Takoj po začetku drugega polčasa so Romunke prvič na tekmi povedle in nato ves čas imele manjšo prednost. V 48. minuti so imele napad za prednost treh zadetkov, a so ga zapravile. Tjaša Stanko je odgovorila s tremi zaporednimi goli in poskrbela, da je bil osem minut pred koncem izid izenačen na 25.

SP v rokometu, skupina A, 2. krog:

SLOVENIJA - ROMUNIJA 28:31 (14:14)

Ob 18.00:

ANGOLA - FRANCIJA

Ob 20.30:

PARAGVAJ - ŠPANIJA

Lestvica: ROMUNIJA 1 1 0 0 +12 2 ŠPANIJA 1 1 0 0 +4 2 SLOVENIJA 1 1 0 0 +1 2 FRANCIJA 1 0 0 1 -1 0 ANGOLA 1 0 0 1 -4 0 PARAGVAJ 1 0 0 1 -12 0 V drugi del se uvrstijo najboljše štiri ekipe.

T. O.