Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Nemški prvaki so se očitno sprijaznili z izpadom v Ligi prvakov. Foto: EPA Dodaj v

Rhein-Neckar v Kielce z amatersko ekipo

Za Nemce prvenstvo pomembnejše od Lige prvakov

21. marec 2018 ob 10:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Liga prvakov je v vseh športih najpomembnejše tekmovanje. Nekoliko drugače je očitno v rokometu.

Evropska rokometna zveza, ki je med januarskim evropskim prvenstvom močno razburkala tudi slovensko športno javnost, se je zapletla v kontroverzo na klubski ravni. Aktualni nemški prvak Rhein-Neckar Löwen bo zaradi spora z EHF prvo tekmo osmine finala Lige prvakov pri poljskih Kielcah v soboto odigral z amatersko ekipo.

Kaj je razlog spora? EHF je določil termin prve tekme v Ligi prvakov za 24. marec, na dan, ko je bil v nemškem prvenstvu že določen veliki derbi med Kielom in Rhein Neckarjem. Iz tabora trenutno vodilne ekipe nemškega prvenstva so EHF-u predlagali, da bi tekmo s Kielcami preložili za en dan, torej na nedeljo, a je krovna evropska zveza Nemce zavrnila.

Vodstvo nemškega kluba se je zato odločilo, da na tekmo Lige prvakov pošlje drugo moštvo, z amaterskimi igralci, ki se nahajajo v 3. nemški ligi. "Še vedno nam ni jasno, zakaj je EHF zavrnila naš predlog. Tekmo s Kielom bo prenašala televizija ARD televizija, zato bo vsekakor bolj gledana kot pa tekma Lige prvakov," je izjavila izvršna direktorica kluba Jennifer Kettemann in posredno EHF-u zadala še en udarec. Bundesliga je sponzorsko očitno precej močnejša in za nemške klube pomembnejša od Lige prvakov.

Rhein-Neckar Löwen je sicer v letošnji sezoni že odigral tekmo Bundeslige in Ligo prvakov v manj kot 24 urah. Levi so v prvenstvu vodilna ekipa in imajo ob tekmi manj dve točki naskoka pred Flensburgom.

Dominik Pekeč