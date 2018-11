Rokomet: Ob 20.00 na TV SLO 2/MMC Riko Ribnica - Jeruzalem Ormož

Celjani gostijo Dobovo

21. november 2018 ob 17:52

Ribnica - MMC RTV SLO

Državno rokometno prvenstvo se nadaljuje s tekmami 11. kroga. V neposrednem prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju bo vodilna Riko Ribnica gostila Jeruzalem Ormož.

Ribničani so še edino neporaženo moštvo v državnem prvenstvu, zato so tudi proti Ormožanom favoriti. Jeruzalem ni najbolje začel nove sezone, saj ima le tri zmage in sedem porazov.

"V sredo nas čaka zanimiv nasprotnik. Tudi oni so že vrsto let enaka ekipa, kar se zagotovo pozna v sami igri. Imajo Čudiča, enega najbolj izkušenih igralcev v ligi. Je motor ekipe in iz njega izhaja vse. Mislim, da bomo veliko pozornosti namenili njemu, ne smemo pa seveda pozabiti na vse druge. Zato bomo morali igrati svoj sistem igre, če želimo nov par točk. Brez dvoma nam je cilj zmaga, sploh pred domačim občinstvom, vendar moramo tekmeca jemati zelo resno," pravi kapetan Ribničanov Mitja Nosan.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LIGA, 11. krog



Danes ob 18.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - DOBOVA



Ob 20.15:

RIKO RIBNICA - JERUZALEM ORMOŽ

Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.



Petek ob 18.45:

MARIBOR BRANIK - KRKA



Ob 19.00:

TRIMO TREBNJE - DOL TKI HRASTNIK



Ob 20.00:

KOPER 2013 - URBANSCAPE LOKA

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 10 9 0 1 18 RIKO RIBNICA 10 8 2 0 18 GORENJE VELENJE 10 6 2 2 14 MARIBOR BRANIK 10 6 1 3 13 URBANSCAPE LOKA 10 6 0 4 12 KOPER 2013 10 5 1 4 11 KRKA 10 4 1 5 9 TRIMO TREBNJE 10 3 2 5 8 JERUZALEM ORMOŽ 10 3 0 7 6 DOBOVA 10 3 0 7 6 DOL TKI HRASTNIK 10 1 1 8 3 SVIŠ IVANČNA GORICA 10 1 0 9 2

A. V.