Rokometaši se pripravljajo na odločilni tekmi s Švico in Portugalsko

V četrtek in petek tekmi s Črno goro

5. junij 2017 ob 21:59

Zreče - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši so v Zrečah začeli priprave na odločilni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2018 s Švico in Portugalsko. Selektor Veselin Vujović ima precej težav zaradi poškodb.

Rokometaše čakata še dve prijateljski tekmi, obračuna s Švico in Portugalsko pa bosta 14. in 17. junija. Danes so se zbrali v Zrečah in opravili prve treninge. Prvi dan se je v tradicionalni rokometni bazi zbralo 18 rokometašev ter poškodovani Vid Poteko, ki bo opravljal rehabilitacijo s trenerjem za fizično pripravo Primožem Porijem in terapevtoma Žanom Rantom Roosom in Slavkom Brezovnikom.

Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč, ki sta v nedeljo osvojila tretje mesto v Ligi prvakov, bosta pripotovala v torek, Marko Bezjak in Jure Dolenec pa zaradi klubskih obveznosti v soboto oziroma nedeljo.

"Vedno se je lepo udeležiti reprezentančne akcije in se družiti z igralci, s katerimi ne igramo skupaj tekom sezone. Zavedamo se, da nas čakajo težke priprave in izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi, ki ju moramo dobiti. Cilj je tako samo en, torej uvrstitev na evropsko prvenstvo in verjamem, da ga bomo dosegli," je ob začetku zbora dejal Blaž Janc.

Reprezentanca, v kateri je tokrat kar nekaj novincev oziroma tistih, ki niso bili del reprezentance v zadnjih akcijah (Saša Barišić Jaman, Nejc Cehte, Klemen Ferlin, Patrik Leban, Gregor Potočnik, Matic Verdinek in Igor Žabič), bo v Zrečah trenirala do odhoda v Schaffhausen, vmes pa odigrala še dve pripravljalni tekmi s Črno goro. V četrtek bo tekma ob 19.00 v Škofji Loki, v petek pa ob 18.00 v Šmartnem pri Litiji.

Skupina 5, 5. krog, sreda, 14. junija, ob 20.15:

ŠVICA - SLOVENIJA



PORTUGALSKA - NEMČIJA



6., zadnji krog, sobota, 17. junija, ob 20.00:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA (Koper)



Nedelja, 18. junija:

NEMČIJA - ŠVICA



Vrstni red: Nemčija 8, Portugalska 5, Slovenija 3, Švica brez točk.



Na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2018 na Hrvaškem, se uvrstita najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine in najboljša tretja iz sedmih skupin.