Serijski zmagovalci Celjani 21. dvignili pokal

"Mali finale" Jeruzalemu

22. april 2018 ob 17:32,

zadnji poseg: 22. april 2018 ob 19:51

Ljutomer - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so osvojili prvo lovoriko v tej sezoni. V finalu pokala so v Ljutomeru premagali Krko s 33:40.

Varovanci Branka Tamšeta so na zaključnem turnirju pokala Slovenije v Ljutomeru upravičili vlogo papirnatih favoritov in po sobotni polfinalni zmagi nad Koprčani v današnjem velikem finalu ukanili še tekmece iz Novega mesta ter znova slavili v tem prestižnem domačem tekmovanju.

Rokometaši iz mesta ob Savinji so v Prlekiji dosegli že svojo 21. pokalno zmago, v preteklosti so v tem prestižnem tekmovanju trikrat slavili Koprčani, po enkrat pa igralci iz Velenja, Hrpelj in z ljubljanskih Prul.

Najboljši igralec pokalnega turnirja je Jernej Papež (Krka), vratar Urban Lesjak (Celje Pivovarna Laško), najboljši strelec pa je Rok Žuran (Jeruzalem Ormož) z 22 goli.



Dober odpor Krke

Rokometaši Krke so se v prvem polčasu dobro upirali favoriziranim Celjanom, vodili so do 12. minute, potem pa so vajeti v roke prevzeli Celjani, večkrat so vodili s tremi in štirimi zadetki, ob odhodu na odmor je bilo 17:20.

V drugem polčasu so Celjani stopnjevali svojo igro, imeli so že šest zadetkov naskoka (22:28), videti je bilo, da je tekma odločena. Novomeščani so se z bojevito in srčno predstavo uprizorili pravi preobrat in se jim v 45. minuti približali na gol zaostanka (28:29).

Brez dramatične končnice

V Ljutomeru se je obetala dramatična končnica, te pa vendarle ni bilo. Celjani so v prelomnih trenutkih dvoboja pokazali najzrelejšo predstavo, predvsem pa so uveljavili svojo večjo kadrovsko in taktično širino ter izkoristili utrujenost novomeških rokometašev. V 57. minuti so tekmecem ušli na sedem golov (39:32) in jasno je bilo, da bo njihova pokalna zmaga. Najvišjo prednost so si priigrali v 59. minuti (40:32).

V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Borut Mačkovšek s sedmimi in Gal Marguč s šestimi goli, v novomeški pa Jernej Papež z osmimi in Leon Rašo s šestimi zadetki.

Na tretjem mestu Jeruzalem

"Mali finale" sklepnega turnirja se je končal z zmagoslavjem ormoških rokometašev, ki so po hudem boju ukanili tekmece iz Kopra (32:28).

POKAL SLOVENIJE

SKLEPNI TURNIR, Ljutomer

Finale:

Krka - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

33:40 (17:20)

Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 6, Kukman, Didovič 4, Okleščen 2, Bevec 1, Pršina 2, Irman, Jakše 1 (1), Udovč 1 (1), D. Rašo, Papež 8 (2), Matko, Ban 3, Klobčar 5.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar 1, Vujović, Jurečič 2, Zakošek, Malus 3 (1), Razgor 4 (1), Suholežnik 1, Marguč 6 (1), Grošelj 3, Žabič, Makuc 3, Anić 3, Dušebajev 2, Mačkovšek 7, Mlakar 5.

Sedemmetrovke: 4/6; 3/5.

Izključitve: 4 min; 2 min.

Tekma za 3. mesto:

JERUZALEM ORMOŽ - Koper 2013

32:28 (17:13)

Jeruzalem Ormož: Firšt-Šeruga, Balent, Čudič 3 (2), Krasnič, Žuran 13, Voljč, Hebar, T. Šulek, Kocbek, Šoštarič, Rajšp 1, Ozmec, Mesarič, Vujović 5, Cirar 6, Kavčič 4.

Koper 2013: Kocijančič, Postogna, Breznikar, Dolenc, Vlah 7, Krečič 5, Matijaševič 1 (1), Poklar, Moljk 3, Rapotec, Smolnik 3 (2), Sokolič 4, Guček, Marič 1, Planinc 4 (1), Bratkovič.

Sedemmetrovke: 2/2; 4/7.

Izključitve: 12 min; 6 min.

Polfinale:

KRKA - Jeruzalem Ormož 37:28 (17:17)

Papež 9, Okleščen 8, Didovič in Jakše 5; Žuran 9, Cirar, Čudič in Hebar po 4.

Koper 2013 - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

27:29 (13:15)

Vlah 6, Bratkovič 5; Razgor 8, Grošelj in Mačkovšek 5, Mlakar 4.

D. S.