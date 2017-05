Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Celjanom (na sliki Borut Mačkovšek ) očitno za naslov ne bo treba "trepetati" do zadnjega kroga. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Celjani v Ribnici komaj rešili "celo kožo" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Škofjeločani razbili Gorenje, Celjani že hladijo šampanjec

Pivovarji zanesljivo opravili s Koprom

19. maj 2017 ob 21:45

Škofja Loka - MMC RTV SLO

Državno rokometno prvenstvo je dva kroga pred koncem bržkone že odločeno, saj je Loka s 24:16 nadigrala Gorenje, tako da imajo Celjani, ki so bili s 37:32 boljši od Kopra, na vrhu lestvice že štiri točke naskoka pred Velenjčani.

Pivovarji lahko novo zvezdico tudi teoretično potrdijo v naslednjem krogu, 28. maja, ko bodo gostovali v Novem mestu pri Krki. Za nov naslov potrebujejo le točko. Zadnji krog 2. junija, ko se bosta v Zlatorogu v "derbiju" pomerila Celje in Gorenje, tako verjetno ne bo odločal o ničemer.

Mladi Škofjeločani so zasenčili Velenjčane. Polčas so dobili z 10:7. V drugem polčasu so še dodali plin in tekmo rutinirano pripeljali do konca. Kavčič in Jesenko sta zabila po štiri gole.

ROKOMET



DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LEASING LIGA

KONČNICA ZA PRVAKA, 8. krog



CELJE PL - KOPER 2013

37:32 (17:15)

Janc 8, Mačkovšek, Mlakar 5; Gorela 8, Vlah 4.



URBANSCAPE LOKA - GORENJE VELENJE

24:16 (10:17)

Kavčič in Jesenko 4; Golčar 5.



Sobota ob 19.00:

KRKA - RIKO RIBNICA

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 8 7 1 0 53 GORENJE VELENJE 8 5 1 2 49 KOPER 2013 8 2 2 4 44 RIKO RIBNICA 7 3 1 3 43 URBANSCAPE LOKA 8 3 0 5 35 KRKA 7 0 1 6 29

KONČNICA ZA OBSTANEK, 12. krog:

MARIBOR BRANIK - SLOVENJ GRADEC 2011

35:34 (19:18)

Sok 10; Šol in Cvetko po 8.

Petek ob 20.00:

TRIMO TREBNJE - JERUZALEM ORMOŽ

Sobota ob 19.00:

DRAVA PTUJ - DOL TKI HRASTNIK

Torek:

ISTRABENZ PLINI IZOLA - DOBOVA

Lestvica: MARIBOR BRANIK 11 8 1 2 43 JERUZALEM ORMOŽ 11 9 0 2 41 TRIMO TREBNJE 11 9 0 2 41 DOBOVA 11 5 0 6 33 SLOVENJ GRADEC 2011 11 5 2 4 27 DOL TKI HRASTNIK 11 4 1 6 24 DRAVA PTUJ 11 1 0 10 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 11 1 0 10 2

A. V.