Celjani v Ribnici komaj rešili "celo kožo"

Tudi Gorenje imelo precej dela s Krko

13. maj 2017 ob 22:05

Ribnica - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško tudi po 7. krogu Lige za prvaka ostajajo neporaženi, čeprav so morali v Ribnici za zmago z 29:28 garati do zadnje sekunde.

Ribničani so pred kratim vzeli mero Gorenju, tokrat so bili na dobri poti, da pade tudi Celje. Pivovarji so večji del prvega polčasa zaostajali. Nato pa so v končnici zaigrali odlično in na odmor odšli s prednostjo 14:12.

Celjani so si v 36. minuti priigrali štiri zadetke prednosti (19:15), a se Ribničani niso predali. Na krilih glasnih navijačev so v 53. minuti izenačili na 26:26. Zadel je Jan Grebenc. Isti igralec je dve minuti kasneje poskrbel za vodstvo s 27:26. Luka Žvižej je s sedemmetrovke izenačil na 27:27.

V dramatični končnici je Blaž Janc zabil za 29:28. Ribnica je imela napad za izenačenje, a je poskus Grebenca zletel čez vrata.

Krka namučila Gorenje

Celjani so tako na vrhu lestvice ohranili dve točki prednosti pred Gorenjem, ki je z 31:28 ugnalo Krko. Novomeščani so se slabi dve minuti približali na gol zaostanka (28:29). Matjaž Brumen je dosegel osem golov za domače, medtem ko jih je na drugi strani Grega Okleščen zabil šest.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LEASING LIGA



KONČNICA ZA PRVAKA, 7. krog



GORENJE VELENJE - KRKA 31:28 (16:13)

Brumen 8, Medved 6; Okleščen 6.



RIKO RIBNICA - CELJE PL 28:29 (12:14)

Grebenc 9, Fink 5; Mlakar in Žvižej 6.



KOPER 2013 - URBANSCAPE LOKA

29:23 (13:8)

Vlah 8, Rapotec 6; Jamnik 6.

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 7 6 1 0 51 GORENJE VELENJE 7 5 1 1 49 KOPER 2013 7 2 2 3 44 RIKO RIBNICA 7 3 1 3 43 URBANSCAPE LOKA 7 2 0 5 33 KRKA 7 0 1 6 29

KONČNICA ZA OBSTANEK, 11. krog:

JERUZALEM ORMOŽ - MARIBOR BRANIK 32:28 (18:15)

Kosi 7, Kavčič, Čudič, Žuran, Mesarić in Cirar po 4; Verdinek 8.

DOBOVA - TRIMO TREBNJE 24:26 (14:14)

Koprivc in Hotko po 8; Kotar 7, Skol 6.

SLOVENJ GRADEC 2011 - DRAVA PTUJ 36:30 (18:14)

Drobež 11, Bulovič 5; Lesjak 7.

DOL TKI HRASTNIK - ISTRABENZ PLINI IZOLA

29:28 (18:12)

Brilej 7, Klepej 6; Stopar 9.

Lestvica: MARIBOR BRANIK 11 8 1 2 43 JERUZALEM ORMOŽ 11 9 0 2 41 TRIMO TREBNJE 10 8 0 2 39 DOBOVA 11 5 0 6 33 SLOVENJ GRADEC 2011 11 5 2 4 27 DOL TKI HRASTNIK 11 4 1 6 24 DRAVA PTUJ 10 1 0 9 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 11 1 0 10 2

A. V.