Slovenci proti Belorusom v okrnjeni postavi

Slovenska reprezentanca se je zbrala v Laškem

2. april 2018 ob 18:42

Laško - MMC RTV SLO

V Laškem se je zbrala slovenska rokometna reprezentanca, ki se bo konec tedna dvakrat pomerila z Belorusijo. Na seznamu Veselina Vujovića je 23 imen.

Slovenija bo aprilske treninge in pripravljalni tekmi izkoristila za čim boljšo pripravo na junijske kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2019 proti Madžarski.

Slovenska reprezentanca je znova nekoliko okrnjena - zaradi poškodb v Laškem ni Marka Bezjaka, Klemna Ferlina, Mateja Gabra in Nika Henigmana, zaradi česar je moral selektor Veselin Vujović nekoliko spremeniti seznam. Težave s kolenom ima z zadnje tekme Sportinga tudi Matevž Skok, ki bo pod nadzorom reprezentančne zdravstvene službe opravil dodatne preglede.

Jure Dolenec je vesel, da je spet srečal reprezentančne soigralce: "Žal mi je le, da nekaterih zaradi poškodb ni z nami, a to je normalno, saj so sezone dolge, tekem pa veliko. Vesel sem, da imamo znova na voljo tak teden, v katerem bomo lahko delali samo na naši igri, zazrli vase in poskušali vse dvigniti na še višjo raven. Na ta način se bomo zagotovo čim bolje pripravili na kvalifikacije proti Madžarski, izjemno pomembne za prihodnja leta, v katerih nas čaka ogromno dela. Temelje za to moramo postaviti že zdaj."

Na zadnjem EP-ju je Slovenija zasedla osmo mesto, Belorusija pa deseto. Ekipi sta se do zdaj srečali na devetih tekmah, Slovenija je šestkrat zmagala, enkrat remizirala in dvakrat izgubila. Nazadnje sta se moštvi pomerili na SP-ju v Dohi, kjer je zmagala Slovenija (34:29).

ČLANI, PRIPRAVLJALNI TEKMI

Sobota ob 18.00 (Trbovlje):

Slovenija - Belorusija

Nedelja ob 18.00 (Laško):

Slovenija - Belorusija

