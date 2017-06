Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Blaž Janc, ki je v zadnji sezoni blestel v dresu Celja Pivovarne Laško, svoj talent pa pokazal tudi na svetovnem prvenstvu, zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati na tekmi proti Švici. Vprašljiv je tudi njegov nastop na dvoboju s Portugalsko. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenija proti Švici brez Blaža Janca

Veliko zanimanje za dvoboj v Kopru proti Portugalski

12. junij 2017 ob 21:02

Zreče - MMC RTV SLO/STA

Selektor rokometašev Veselin Vujović je po zadnjem treningu v Zrečah določil 17 igralcev, na katere bo v sredo v Schaffhausnu računal za nastop proti Švicarjem.

Članska reprezentanca je v odličnih pogojih v Zrečah končala osemdnevne priprave na peto kvalifikacijsko tekmo v boju za evropsko prvenstvo 2018, ki bo na sporedu v sredo ob 20.15 v Švici. V Schaffhausen, kjer bo Slovenija nastanjena v hotelu tik ob dvorani, bo reprezentanca s 17 rokometaši odpotovala zjutraj z ljubljanskega letališča, šestnajsterica za tekmo pa bo znana v sredo dopoldne po tehničnem sestanku.

Janc si je zvil gleženj

Selektor Vujović se je odločil, da v Švico ne popelje Nejca Cehteta, Klemna Ferlina, Gregorja Potočnika in Blaža Janca, ki si je na enem izmed zadnjih treningov zvil gleženj in je vprašljiv tudi za nastop na zadnji, odločilni tekmi kvalifikacij proti Portugalski v soboto, 17. junija, ob 20.00 v Kopru. Janc trenutno opravlja intenzivno fizioterapijo z reprezentančnim terapevtom Žanom Rantom Roosom in se bo ekipi, tako kot preostala trojica, priključil v četrtek v Izoli.

Vujovićevo ekipo za tekmo proti Švici bodo sestavljali naslednji igralci: Matevž Skok, Blaž Blagotinšek, Matic Verdinek, Gašper Marguč, Jure Dolenec, David Miklavčič, Tilen Kodrin, Matej Gaber, Marko Bezjak, Saša Barišić, Jan Grebenc, Miha Zarabec, Igor Žabič, Borut Mačkovšek, Žiga Mlakar, Patrik Leban in Urh Kastelic.

Prenos tekme bo na TV Slovenija 2, prav tako kot dvoboj v Kopru, za katerega so vstopnice še na voljo, a je zanimanje zelo veliko.

Tomaž Okorn