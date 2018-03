Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ana Gros je bila najboljša strelka slovenske reprezentance. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Slovenske rokometašice v Reykjaviku iztržile remi

Grosova dosegla 7 zadetkov, Stankova 6

21. marec 2018 ob 22:12

Slovenske rokometašice so na kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2018 remizirale z Islandkami (30:30).

Slovenska reprezentanca na Islandiji ni imela svojega dne, preveč je bilo nihanja v igri, zaradi katerega so bile Islandke ves čas blizu, v končnici tekme pa je celo kazalo na poraz Bregarjeve ekipe, a se je ta še pravočasno pobrala.

V slovenski ekipi sta bili najbolj razpoloženi Ana Gros, ki je dosegla sedem zadetkov, in Tjaša Stanko, ki je dosegla zadetek manj.

V končnici prvega polčasa malce popustile

V prvi polovici prvega polčasa je bila igra zelo izenačena, natančneje do izida 8:8, nato je varovankam Uroša Bregarja uspel delni izid 3:0, s katerim so se nekoliko odlepile od gostiteljic, s čvrsto igro v obrambi in hitrimi napadi so povedle tudi s +4 (13:17), nato pa so v končnici prvega dela malce popustile. Za dve minuti je bila izključena Nina Zulić, kar so Islandke izkoristile in se s tremi zaporednimi goli Slovenkam povsem približale. Izid je ob polčasu (16:17) z desnega krila postavila Dorey Rosa Stefansdottir.

Strelski mrk Slovenk ni bil usoden

V nadaljevanju se je zgodba iz prvega polčasa delno ponovila. Slovenke so povedle že za štiri gole (20:24), nato pa po zaslugi kopice napak v napadu in zgrešenih strelov, obenem pa tudi zaradi čvrste obrambe gostiteljic popolnoma odpovedale. Z delnim izidom 7:1, v katerem sta glavno vlogo odigrali Stefansdottirjeva in prvo ime tekme Helena Rut Örvarsdottir, so Islandke uprizorile preobrat. Prednost gostiteljic se je vselej gibala med enim in dvema zadetkoma, Slovenke sta v stiku držali Grosova in Stankova. Prva je od daleč pod prečko zadela za 29:29.

Sledila je napeta končnica, v kateri sta obe reprezentanci dosegli še po en zadetek. S sedmih metrov je Amro Pandžić premagala Karen Knutsdottir, na drugi strani pa je za remi devet sekund pred koncem poskrbela Teja Ferfolja.

Kvalifikacije za EP 2018, skupina 5:

ISLANDIJA - SLOVENIJA 30:30 (16:17)



ČEŠKA - DANSKA 21:26 (14:15)



Sobota:

DANSKA - ČEŠKA



Nedelja ob 17.00 (Celje):

SLOVENIJA - ISLANDIJA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



Vrstni red: Danska 6, Češka 3, Slovenija 2, Islandija 1.

