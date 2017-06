V rokometni Ligi prvakov tudi Gorenje Velenje

Žreb 30. junija v Ljubljani

24. junij 2017 ob 19:07

Zagreb

Slovenski rokomet bo imel v naslednji sezoni Lige prvakov dva predstavnika. Poleg Celja Pivovarno Laško še Gorenje Velenje.

Evropska rokometna zveza je Velenjčane uvrstila med dvanajst ekip, ki bodo igrale v "spodnjem domu" oziroma v skupinah C in D.

Poleg "os" bodo tam nastopali še Ademar Leon, Metalurg, Skjern, Montpellier, Kadetten Schaffhausen, Motor Zaporožje, Bešiktaš, Elverum, Čehovski medvedi, Dinamo Bukarešta, medtem ko bo zadnjega udeleženca dal kvalifikacijski turnir, na katerem se bodo udarili Sporting, Tatran Prešov, Cocks in Alpla Hard.

V "zgornjem domu", to je med najboljšimi 16 ekipami, pa bodo znova igrali Celjani. V skupinah A in B bodo nastopili še Veszprem, Rhein Neckar Löwen, Vardar, Kielce, PSG, Kiel, Flensburg, Zagreb, Nantes, Barcelona, Wisla, Kristianstad, Aalborg, Pick Szeged in Meškov Brest.

Žreb skupin bo 30. junija na Ljubljanskem gradu.

A. V.