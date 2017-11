Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rokometaši Gorenja (na fotografiji Rok Ovinček) v soboto gostujejo na Norveškem. Foto: www.alesfevzer.com Naša prva naloga proti Elverumu bo, da se bomo hitro vračali v obrambo, saj so norveški rokometaši izredno hitri v tranzicijski igri. Željko Babić, trener Gorenja Trener Željko Babić od svojih varovancev pričakuje boj za vsako žogo. Foto: EPA Dodaj v

Velenjčani proti Elverumu po maščevanje za poraz

3. november 2017 ob 13:17

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaše velenjskega Gorenja v soboto čaka nov preizkus v Ligi prvakov. Ob 19.30 bo v Rdeči dvorani gostoval norveški prvak Elverum, za katerega igra Slovenec Tine Poklar.

Velenjski rokometaši drugo polovico skupinskega dela med evropsko klubsko elito začenjajo proti istim tekmecem kot so sklenili prvo. Po slabih treh tednih si bodo znova stali nasproti z Norvežani, ki so bili na domačem parketu boljši z 29:28.

Poraz v Skandinaviji je v vrstah črno-rumenih pustil nekoliko grenkobe, saj bi ta lahko iztržila bistveno boljši rezultat. A na Norveškem obrambna igra izbrancev Željka Babića enostavno ni bila na pravi ravni. Tokrat imajo pred seboj popravni izpit, v katerega vstopajo še toliko bolj motivirani.

Zelo izenačena skupina

Obe ekipi pred novim dvobojem na tretjem oziroma četrtem mestu skupine C premoreta po šest točk, pred njima pa sta z identičnim izkupičkom uvrščeni še zasedbi Skjerna in Kadetten Schaffhausna. Elverum je sicer sezono Lige prvakov začel z dvema porazoma (30:36 na gostovanju v Švici in 27:32 doma proti danskim podprvakov), za tem pa nanizal tri zaporedne zmage. Pred skalpom črno-rumenih je na kolena spravil še moštvo Abance Ademara Leona (30:26) in Dinama iz Bukarešta (40:32).

Poklar pomemben člen Elveruma

Pomembno vlogo v ekipi, ki jo vodi nekdanji švedski reprezentant Michael Apelgren, ima slovenski desni zunanji rokometaš Tine Poklar, ki je z 18 goli drugi najboljši strelec ekipe. Osem zadetkov več je k trem zmagam in dvema porazoma dodal 20-letni desnokrilni igralec Kevin Maageroe Gulliksen. Oba sta bila na pretekli medsebojni tekmi uspešna po štirikrat.

Babić: Prva naloga hitro vračanje v obrambo

Trener Gorenja Babić tudi v soboto ne bo mogel računati na slovenskega reprezentanta Jana Grebenca, ki si je na začetku preteklega meseca huje poškodoval gleženj. V ekipo se po poškodbi palca na gostovanju v Skopju vrača organizator igre Žarko Pejović. "Naša prva naloga proti Elverumu bo, da se bomo hitro vračali v obrambo, saj so norveški rokometaši izredno hitri v tranzicijski igri. Na prvi tekmi so s takšno igro dosegli precej lahkih zadetkov, kar je bil tudi glavni razlog za naš poraz. Po drugi strani bomo morali, v kolikor želimo zmagati, prikazati čvrsto igro, ob tem pa se boriti za vsako žogo," pravi trener Babić.

Ovinček: Šlo bo 'na nož'

"Pred nami je zahtevna tekma, na kateri bo šlo 'na nož'. Oboji se zavedamo svoje kakovosti. Po prvi medsebojni tekmi na Norveškem smo si podrobno ogledali svoje napake v igri, pa tudi slabosti, ki so jih pokazali tekmeci. V soboto bo treba bolje izkoriščati neovirane strele, ob tem pa zaustaviti Elverumovo hitro igro z nasprotnimi napadi. Mislim, da je to recept za novo zmago," je dodal velenjski igralec Rok Ovniček.

Liga prvakov, skupina C, 6. krog

Sobota ob 19.30:

GORENJE VELENJE - ELVERUM

ADEMAR LEON - DINAMO BUKAREŠTA

Nedelja:

SKJERN - KADETTEN

Vrstni red: Skjern, Kadetten, Elverum in Gorenje po 6, Ademar 4, Dinamo 2.

