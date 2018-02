Za slovo od domačih navijačev (in Lige prvakov) zmaga pivovarjev

V zadnjem krogu gostovanje v Veszpremu

24. februar 2018 ob 19:35,

zadnji poseg: 24. februar 2018 ob 21:13

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 13. krogu Lige prvakov z 32:28 premagali Aalborg, kar pa jim v boju za osmino finala ne pomaga, saj se je tja z zmago nad PSG-jem (29:28) prebil Meškov Brest.

Meškov, ki zaseda šesto mesto v skupini B, ima namreč krog pred koncem skupinskega dela neulovljive tri točke prednosti pred Celjani.

A kljub "neprijetni" in tudi presenetljivi novici iz Belorusije so Celjani dobro začeli tekmo. Čvrsta obramba in raznovrstna igra v napadu je botrovala vodstvu z 9:5 v 14. minuti. Žiga Mlakar in Matic Suholežnik sta dosegla po dva gola.

Ob odmoru +3 za Celjane

Aalborg je vzel minuto odmora, ki jim je pomagala. Z delnim izidom 3:0 je namreč danski prvak prepolovil zaostanek na 10:8. A končnica je spet pripadla domačim, ki so na odmor odšli s +3 (15:12). Igor Anić je bil s štirimi goli najučinkovitejši pri Celjanih.

Osem golov Mačkovška, šest Mlakarja

Druga polovica tekme je bila preslikava prvega dela, obe ekipi sta prikazali toplo-hladno predstavo. Celjani so v šesti minuti znova vodili za pet golov (19:14), a le dve minuti pozneje je bilo le +2 (19:17). Nato je znova nastopilo plodno domače obdobje, v 47. minuti so Tamšetovi varovanci povedli s 24:19, a le štiri minute pozneje je bilo 25:24. V razburljivi končnici so gostitelji vendarle strnili svoje vrste in si po golu Jake Malusa na začetku 58. minute priigrali štiri gole prednosti (31:27), lepo zalogo v zadetkih pa zadržali do konca dvoboja. V celjski ekipi sta bila najučinkovitejša Borut Mačkovšek z osmimi in Žiga Mlakar s šestimi goli.

Celjani bodo letošnje nastope v Ligi prvakov sklenili prihodnjo soboto (3. marca) v Veszpremu.

LIGA PRVAKOV



SKUPINA B, 13. krog

CELJE PL - AALBORG 32:28 (15:12)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak 1, Panjtar, Jurečič, Malus 5, Razgor, Suholežnik 2, Marguč 2, Grošelj 1, Slišković, Kodrin 2, Makuc 1, Anić 4, Dušebajev, Mačkovšek 8, Mlakar 6, Bećiri.

Aalborg: S. Pedersen, Aggefors, P. Larsen 4, Barthold 1, M. Larsen 2, Hassellund 1, Hald Jensen 4, M. Jensen 5, Ellebaek 3, Jotić 3, Atlason, J. Pedersen, Antonsen 1, Juul-Lassen 4.

Sedemmetrovke: 0

Izključitve: 10 min; 10 min





KIEL - KIELCE 29:30 (17:16)



MEŠKOV BREST - PSG 29:28 (19:13)



Nedelja:

FLENSBURG - VESZPREM



Vrstni red: PSG 22, Flensburg, Veszprem in Kiel po 15, Kielce 13, Meškov 10, Celje PL 7, Aalborg 5.



SKUPINA A, 13. krog



KRISTIANSTAD - BARCELONA 21:26 (8:11)



PICK SZEGED - ZAGREB 30:28 (11:15)



Nedelja:

NANTES - VARDAR



WISLA PLOCK - RHEIN NECKAR



Vrstni red: Vardar 20, Barcelona 18, Nantes 17, RNL 14, Szeged 13, Wisla, Zagreb in Kristianstad po 6.

A. V.