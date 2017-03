Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Borut Mačkovšek, ki je blestel proti Rhein Neckarju, je na novinarski konferenci pred tekmo z Zagrebom povedal: "Najlažje bi bilo, če bi v Zagrebu ponovili našo zadnjo predstavo proti Rhein-Neckarju Löwnu. V četrtek bo gotovo veliko težje, saj bomo igrali v gosteh in pritisk na igralce bo zaradi pomembnosti tekme izjemno velik." Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za uspeh v Zagrebu bo treba tudi nadzirati čustva

Kakšna je matematika pred zadnjim krogom predtekmovanja?

6. marec 2017 ob 18:47

Celje - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v četrtek v Zagrebu v Areni odigrali zadnjo tekmo v skupinskem delu Lige prvakov. Zmaga nad hrvaškim prvakom bi zanesljivo pomenila preboj v osmino finala.

"Zavedamo se, da je pred nami težka tekma. Z zbrano in osredotočeno igro ter nadzorom naših čustev je zmaga dosegljiva. Na nekaterih minulih tekmah smo dokazali, da smo sposobni premagati tudi najboljše tekmece, a veliko bo odvisno tudi od Zagrebčanov, ki so - tako kot mi - v tej sezoni prikazali številne obraze," je povedal trener celjske zasedbe Branko Tamše.

V igri številni scenariji

Celje je trenutno na šestem mestu mestu v predtekmovalni skupini B in ima točko prednosti pred Kristianstadom ter dve pred Zagrebom. Sobotna zmaga švedskega prvaka nad zasedbo iz poljskih Kielc je malce zapletla zadeve v skupini, v zadnjem krogu so možni številni scenariji, v tem trenutku pa slovenskim prvakom preboj v osmino finala zanesljivo prinaša le zmaga v Zagrebu.

Tudi nizek poraz morda ne bi bil usoden

V primeru neodločenega izida bo treba počakati na razplet nedeljske tekme med Vardarjem in Kristianstadom v Skopju in se nadejati vsaj neodločenega izida, v primeru skandinavske zmage pa bi Celje zaradi slabšega izkupička na medsebojnih tekmah ostalo brez osmine finala. Brez preboja v izločilne tekme bodo Celjani ostali v primeru poraza s tremi goli, pogojno tudi z dvema. V tem primeru morajo doseči vsaj 29 golov, saj je na prvi medsebojni tekmi v Zlatorogu Celje premagalo Zagreb s 30:28.

Že četrto medsebojno srečanje to sezono

Zagreb, pri katerem igrajo slovenski reprezentanti Darko Cingesar, Matevž Skok in David Miklavčič, je sredi sezone prevzel nekdanji celjski rokometaš Silvio Ivandija, potem ko se je poslovil Veselin Vujović. "Večjih neznank med nami ni, dobro se poznamo. V tej sezoni se bomo že četrtič pomerili z njimi in najpomembneje bo, da naše glave usmerimo v zmago. Vsak posameznik v naši ekipi se mora povsem osredotočiti in tudi prispevati svoj maksimum na četrtkovi tekmi, tako kot smo to storili na naših zadnjih dveh domačih tekmah proti izjemno kakovostnima ekipama Vive Kielce in Rhein-Neckar Löwen," pravi Žiga Mlakar.

Liga prvakov, 14., zadnji krog predtekmovanja, skupina A

Četrtek ob 19.00:

ZAGREB - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

Sreda:

RHEIN NECKAR - PICK SZEGED

Sobota:

KIELCE - MEŠKOV BREST

Nedelja:

VARDAR - KRISTIANSTAD



Vardar 18, Rhein Neckar 17, Kielce 16, Pick Szeged 15, Meškov Brest 14, Celje Piv. Laško 9, Kristianstad 8, Zagreb 7 točk.

Zmagovalca skupine se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

T. O.