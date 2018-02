Copil z 12 asi gladko odpravil Kavčiča

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Marius Copil se je s sijajnimi servisi uvrstil v četrtfinale, v katerem ga čaka Gilles Müller. Foto: EPA Dodaj v

8. februar 2018 ob 16:54

Sofija - MMC RTV SLO

Blaž Kavčič je izpadel v osmini finala turnirja v Sofiji. Marius Copil je bil boljši s 6:2 in 6:2 po uri in šestih minutah.

193 cm visoki Romun je na 99. mestu na lestvici ATP. 30-letni Kavčič, ki se je prejšnji teden v Mariboru poškodoval in ni mogel pomagati slovenski reprezentanci v Davisovem pokalu, je začel zelo slabo. Izgubil je uvodne tri igre. Copil je zanesljivo zadržal začetne udarce in povedel s 5:2, nato pa še enkrat odvzel začetni servis Ljubljančanu.

V drugem nizu je bil dvoboj bolj izenačen, Kavčič je držal priključek do izida 2:2, nato pa je izgubil štiri zaporedne igre. Copil je precej bolje serviral, zadel je kar 12 asov, Kavčič pa niti enega. Končno razmerje v osvojenih točkah je bilo 64:42.

Federer v Rotterdamu lovi zgodovinski mejnik

Roger Federer, ki je 28. januarja zmagal na prvem letošnjem turnirju za grand slam v Melbournu, bi lahko prihodnji teden znova zasedel vrh lestvice ATP in s tem postal najstarejši igralec na prvem mestu v zgodovini tenisa. Federer se mora za to uvrstiti vsaj v polfinale turnirja v Rotterdamu.

36-letnik je sprejel povabilo organizatorja na turnir ATP v Rotterdamu. Drugi igralec sveta lahko z vrha lestvice ATP izrine Rafaela Nadala, ki zaradi poškodbe ne bo igral vsaj do konca februarja. Če mu bo to uspelo, bo prvi igralec sveta prvič po letu 2012, ob tem pa bo najstarejši igralec v zgodovini tenisa na prvem mestu lestvice ATP. Ta rekord ima Američan Andre Agassi, ki je bil star 33 let, ko je vodil leta 2003.

Federer je turnir v Rotterdamu osvojil v letih 2005 in 2012. "Turnir je zame poseben. Spomnim se, ko sem prvič na njem igral leta 1999. To je bila ena mojih prvih priložnosti za igranje tenisa na najvišji ravni. Lepo bo biti del proslave turnirja ob 45-letnici," je ob tem povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za veliki slam.

V Rotterdamu bodo igrali še njegov rojak Stan Wawrinka, Bolgar Grigor Dimitrov, Nemec Alexander Zverev in branilec naslova Jo-Wilfried Tsonga.

SOFIJA, osmina finala, tabela

(561.345 am. dolarjev, trda podlaga)



WAWRINKA (ŠVI/1) - KLIŽAN (SLK)

4:6, 6:2, 6:3

TROICKI (SRB/6) - ISTOMIN (UZB)

7:6, 1:6, 7:6

BAŠIĆ (BiH) - KOHLSCHREIBER (NEM/4)

7:5, 7:6

MARTERER (NEM) - SOUSA (POR/7)

7:5, 7:6

COPIL (ROM) - KAVČIČ (SLO)

6:2, 6:2

MÜLLER (LUK/3) - SEPPI (ITA)

4:6, 7:6, 7:6

KOVALIK (SLK) - LACKO (SLK)

4:6, 6:2, 7:5

BAGHDATIS (CIP) - MANNARINO (FRA/2)

6:7, 6:3, 6:1

