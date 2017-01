Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 17 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je ubranil naslov v Dohi in napovedal novo odlično sezono. Foto: Reuters Đoković si je pošteno oddahnil po napetem obračunu. Foto: Reuters Murray je serviral osem asov, a njegov niz 28 dvobojev brez poraza je končan. Foto: EPA "Nole" bo glavni kandidat za zmago na Odprtem prvenstvu Avstralije, ki se začenja 16. januarja v Melbournu. Foto: EPA Richard Gasquet in Kristina Mladenovic sta v odločilnem obračunu mešanih dvojic osvojila Hopmanov pokal. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Đoković novo leto začel s sladko zmago - konec izjemnega niza Murrayja

Francija drugič zmagovalka Hopmanovega pokala

7. januar 2017 ob 16:15,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 19:14

Doha, Perth, Brisbane - MMC RTV SLO

Že na uvodnem turnirju nove teniške sezone so gledalci videli pravo poslastico. V finalu turnirja v Dohi je Novak Đoković premagal Andyja Murrayja s 6:3, 5:7 in 6:4.

To je bil že 36. medsebojni obračun najboljših igralcev sveta, Srb se je veselil 25. zmage. Murray je do tega poraza od septembra lani dobil kar 28 zaporednih obračunov na turnirjih ATP.

Za "Noleta" je to 67. turnirska zmaga in druga v Dohi, z njo je Murrayju preprečil, da bi izenačil dosežek Rogerja Federerja, ki je turnir v Katarju osvojil trikrat. Najboljši je bil v letih 2008 in 2009, leto prej pa je izgubil finale proti Hrvatu Ivanu Ljubičiću.

Odličen začetek Srba

V prvem nizu sta oba zelo dobro servirala, edini brejk pa je Đokoviću uspel v osmi igri. V deveti igri je nato brez izgubljene točke potrdil zmago v uvodnem nizu.

Murray v drugem nizu rešil tri zaključne žoge

Tudi v drugem nizu je bil Srb boljši pri dolgih izmenjavah z osnovne črte. V sedmi igri je Murray izgubil servis in zdelo se je, da se bo težko rešil. Đoković je pri vodstvu s 5:4 serviral za zmago, Škot pa je rešil tri zaključne žoge za zmago. Uspelo mu je izenačiti na 5:5 in dobil je silovit zalet.

V enajsti igri je pri izidu 30/30 Đoković žogo poslal v avt, nato pa razbil lopar in prejel drugi opomin glavnega sodnika, s tem pa je izgubil tudi točko in Murray je povedel s 6:5. "Noletu" se ni uspelo zbrati in v 12. igri je znova oddal začetni udarec, s tem pa je izgubil tudi drugi niz.



Đoković zbran v ključnih trenutkih

Odločilni trenutki dvoboja so se zgodili sredi tretjega niza, ko je imel Murray pri vodstvu 3:2 dve žogi za odvzem servisa, a se je Đoković izvlekel iz težav, nato pa v naslednji igri odvzel servis Škotu in prednost zadržal do konca. Dvoboj je trajal dve uri in 55 minut. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 102:92 v korist Srba.

Đoković navijačem v domovini priskrbel darilo za pravoslavni praznik

"Misli so se mi vrnile v polfinale. Ustrašil sem se, da se bodo reči ekspresno obrnile in da bom tokrat jaz izpustil zmago iz rok. A k sreči se mi je v tretjem nizu uspelo vrniti, čeprav še zdaleč ni bilo lahko. Andy je bil ves čas blizu, proti njemu ne smeš niti za trenutek pomisliti, da si že zmagal. Definitivno je to najboljši mogoči začetek nove sezone, upam, da sem navijačem v domovini priskrbel tudi darilo za pravoslavni praznik," je pojasnil Đoković.

Srb je velik korak k ubranitvi naslova (lani je v finalu premagal Rafaela Nadala) naredil že v polfinalu, ko je v dvoboju s Špancem Fernandom Verdascom v podaljšani igri drugega niza pri vodstvu Španca s 6:2 ubranil pet zaključnih žog, nato je sledil preobrat.

Davisova v Aucklandu do prvega naslova

Lauren Davis si je na turnirju v Aucklandu priigrala prvi naslov na turnirjih serije WTA v karieri. V finalu na Novi Zelandiji je s 6:3 in 6:1 premagala 19-letno hrvaško igralko Ano Konjuh, ki je edini naslov doslej osvojila lani v Nottinghamu.

Dvoboj, ki je trajal 71 minut, je bil izenačen le v uvodnem nizu do izida 2:2, nato pa je 23-letna Američanka štiri leta mlajšo igralko iz Dubrovnika nadigrala in ji do konca dopustila osvojiti le še dve od 12 iger.

Pliškova v odlični formi pred Melbournom

Karolina Pliškova je zmagovalka turnirja v Brisbanu. V finalu je po dobri uri s 6:0 in 6:3 premagala Francozinjo Alize Cornet in potrdila dobro formo pred prvim grand slamom sezone v Melbournu, ki se začne 16. januarja. Za tretje postavljeno Čehinjo je to že sedma turnirska zmaga v karieri.

Francija drugič zmagovalka Hopmanovega pokala

Richard Gasquet in Kristina Mladenovic sta zmagovalca Hopmanovega pokala v Perthu. V finalu sta Francoza z 2:1 premagala ameriška tekmeca Jacka Socka in Coco Vanderweghe in poskrbela za drugo francosko zmago na tem turnirju, ki ga je letos obiskalo več kot 100.000 gledalcev.

Francijo, ki je v Perthu pred tem slavila leta 2014, je v vodstvo popeljal Gasquet, ki je s 6:3, 5:7 in 7:6 premagal Socka. Američan je imel tudi že zaključno žogo, ki pa je ni izkoristil. Vanderweghejeva je nato izid za šestkratne zmagovalce Hopmanovega pokala izenačila, ko je Mladenovicevo ugnala s 6:4 in 7:5, odločilno zmago pa sta v obračunu mešanih dvojic dosegla Francoza, ki sta slavila s 4:1 in 4:3.

DOHA

(1.334.270 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - MURRAY (VB/1)

6:3, 5:7, 6:4



ČENAJ, polfinale

(505.730 am. dolarjev, trda podlaga)



MEDVEDEV (RUS) - SELA (IZR)

4:6, 7:6, 6:2

BAUTISTA AGUT (ŠPA/2) - PAIRE (FRA/5)

6:3, 6:3



BRISBANE, polfinale

(495.630 am. dolarjev, trda podlaga)



DIMITROV (BLG/7) - RAONIĆ (KAN/1)

7:6, 6:2

NIŠIKORI (JAP/3) - WAWRINKA (ŠVI/2)

7:6, 6:3

BRISBANE (Ž), finale

(1.000.000 am. dolarjev, trda podlaga)



PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - CORNET (FRA)

6:0, 6:3



AUCKLAND (Ž), finale

(250.000 am. dolarjev, trda podlaga)



DAVIS (ZDA) - KONJUH (HRV/8)

6:3, 6:1

Hopmanov pokal, finale:

FRANCIJA - ZDA 2:1



Gasquet - Sock 6:3, 5:7, 7:6



Mladenovic - Vandeweghe 4:6, 5:7



Gasquet/Mladenovic - Sock/Vandeweghe 4:1, 4:3

A. G.