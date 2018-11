Roger Federer je že 15 let v samem vrhu svetovnega tenisa. Foto: Reuters Ko Federer promovira Laverjev pokal, gre za številne konflikte interesov, ki postajajo čedalje bolj moteči. V organizaciji tega tekmovanja je tudi Craig Tilley, šef OP Avstralije, ki se ukvarja s trženjem in televizijskimi pravicami. Plačuje ga agent Rogerja Federerja. Federer je 12 od 14 dvobojev v Melbournu igral ob 19.30. Novak Đoković je moral igrati dvoboj dneva z Gaelom Monfilsom popoldne pri 42 stopinjah. Julien Benneteau Julien Benneteau je napadel slovitega Švicarja. Foto: Reuters Dodaj v

Očitki na račun Federerja močno odmevajo

Organizatorji ga favorizirajo pri urniku, navzkiržje interesov pri Laverjevem pokalu

14. november 2018 ob 14:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Redke so kritike na račun Rogerja Federerja, ki je verjetno najbolj oboževana športna ikona na svetu. Prav zato obtožbe na njegov račun dvignejo še toliko več prahu.

Temperaturo v teniškem svetu je dvignil zdaj že upokojeni francoski igralec Julien Benneteau, ki je v intervjuju za radijsko postajo RMC Sport obtožil Federerja skrivnih dogovarjanj, ki Švicarju dajejo nepošteno prednost. Benneteaujevi očitki so usmerjeni predvsem na urnike organizatorjev, ki jih prilagajajo v korist rekorderja po številu osvojenih grand slamov. Francoz je še posebej izpostavil Odprto

prvenstvo Avstralije, kjer je Federer v zadnjih dveh letih 12 od 14 dvobojev odigral v večernih urah in se s tem izognil žgoči vročini. Ob tem je namignil, da gre pri Federerjevem projektu Laverjevega pokala, septembrskega ekshibicijskega ekipnega tekmovanja, v katerem je vključen tudi direktor OP Avstralije Craig Tiley, za navzkrižje interesov.

Navzkrižje interesov in favoriziranje pri razporedu dvobojev

"Ko Federer promovira Laverjev pokal, gre za številne konflikte interesov, ki postajajo čedalje bolj moteči. V organizaciji tega tekmovanja je tudi Craig Tilley, šef OP Avstralije, ki se ukvarja s trženjem in televizijskimi pravicami. Plačuje ga agent Rogerja Federerja. Federer je 12 od 14 dvobojev v Melbournu igral ob 19.30. Novak Đoković je moral igrati dvoboj dneva z Gaelom Monfilsom popoldne pri 42 stopinjah, zvečer je igral Federer z Janom Lennardom Struffom," je bil neposreden Benneteau, ki Federerju priznava edinstven status, a gredo organizatorji po njegovem mnenju predaleč. "Normalno je, da ima poseben status, ker je za tenis naredil ogromno, toda na nekaterih turnirjih so velike razlike v razmerah na igrišču. Tega se on ne zaveda, ker organizatorji ustrežejo njegovim željam," pravi Benneteau, ki se je upokojil letos.

Benneteau, ki se je v karieri povzpel najvišje do 25. mesta, je ošvrknil tudi organizatorje OP ZDA v New Yorku, ki imajo prav tako delež v Laverjevem pokalu. "Letos so odprli nov stadion Louisa Armstronga, njegov agent Tony Godsick je rekel, da si Federer ne želi igrati tam in vse dvoboje je odigral na stadionu Arthurja Asha," je povedal Benneteau, ki je Mednarodno teniško organizacijo (ITF) ocenil kot šibko.

Đoković mu je stopil v bran

Federerju je takoj stopil v bran Novak Đoković, pozneje tudi John Isner, ki prav tako igra na zaključnem turnirju osmerice v Londonu. "Če gledamo na splošno, si ob koncu dneva si zasluži poseben status, saj je šestkratni zmagovalec Melbourna, največji tenisač vseh časov. Julien in mnogi drugi so pridobili ogromno prav zaradi Rogerja, ki je naredil toliko za ta šport ," je povedal Đoković. Isner je šel še dlje in dejal, da bi morali imeti igralci kot Federer še bolj poseben status. "To je tako kot Tigerjev učinek v golfu. Zvezdniki tenisa so zaslužni tudi za prihodke drugih igralcev. Federer bi moral zaradi tega imeti še več privilegijev," pravi Isner.

Direktor OP Avstralije Tiley je zapisal: "Pri sestavljanju urnika je ogromno spremenljivk, ki jih mora preučiti vsak direktor. Igralci in navijači so pred vsemi. Roger Federer je igralec, ki se pojavi enkrat v generaciji. Je eden najboljših športnikov na svetu. Gledalci zahtevajo njegov nastop na največjih stadionih, televizije ga hočejo ob najbolj gledanih terminih. Ni direktorja na svetu, ki ne bi tega

upošteval. To je primer pri vseh velikih športnikih in športu nasploh."

Federer: Včasih mi ustrežejo, včasih ne

Odzval se je tudi Federer: "Julien je dober fant, poznam ga še iz mladinskih časov. Po moje je bilo vse potegnjeno izven konteksta." Na vprašanje, ali je njegov agent v New Yorku res zahteval, da ne igra na stadionu Louisa Armstronga, je odgovoril: "Vprašali so me, ali bi igral v ponedeljek ali torek. Včasih me vprašajo, ali bi igral podnevi ali ponoči. Včasih vprašajo mojega agenta. Da, včasih lahko povemo svoje želje. Toda, ko sem v New Yorku rekel, da bi igral v ponedeljek, so me dali na igrišče v torek zvečer. Zame je vse v redu. S temi težavami se ukvarjam že 20 let. Včasih dobim pomoč, včasih ne. Veliko od tega, kar sem slišal, ne drži," je povedal Federer.

Benneteau je na številne kritike na kratko odgovoril na twitterju: "Samo razjasnil bi nekaj stvari. Moramo se izogniti navzkrižju interesov, kolikor je mogoče, da ohranimo športni fer plej. Nimam nič proti Federerju, prvi bom rekel, da je največji in da je naredil ogromno za naš šport."

