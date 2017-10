Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Karolina Pliškova je v uvodnem dvoboju zanesljivo ugnala Venus Williams. Foto: EPA Garbine Muguruza je z 2:1 ugnala Jeleno Ostapenko. Foto: Reuters Dodaj v

Pliškova v uvodu zanesljivo ugnala Venus Williams

Muguruza boljša od Ostapenkove

22. oktober 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 22. oktober 2017 ob 16:04

Singapur - MMC RTV SLO

Čehinja Karolina Pliškova je v uvodnem nastopu WTA-finala v Singapurju v beli skupini prepričljivo premagala ameriško veteranko Venus Williams v dveh nizih s 6:2 in 6:2.

Trenutno tretja igralka sveta je 37-letni Američanki odvzela kar pet servisov in slavila po vsega 72 minutah igre.

Venus ni našla pravega ritma. Naredila je šest dvojnih in 19 neizsiljenih napak. Razmerje v zadetih winnerjih je bilo 25:16. Pliškova je odlično začela dvoboj in po brejku v drugi igri povedla s 3:1. Na odvzet servis Williamsove v peti igri je odgovorila z dvema zaporednima brejkoma in vodstvom z 1:0. V drugem nizu je nadaljevala v podobnem ritmu. Ko ji je uspelo odvzeti začetni udarec nasprotnice v četrti igri, je povedla s 3:1. Z zanesljivo igro na svoj servis, ko je igro dobila brez izgubljene točke, je prišla do zaključne žoge, ki jo je osvojila že z brejkom v osmi igri.

V beli skupini sta se pomerili še Garbine Muguruza in Jelena Ostapenko, Španka je Latvijko odpravila v dveh nizih s 6:3 in 6:4.

Zmagovalka Wimbledona je za uspeh nad zmagovalko Odprtega prvenstva Francije potrebovala uro in 26 minut. Ostapenkova je zadela 21 winnerjev, Muguruza pa 10, za Latvijko pa je bilo usodnih 25 nevsiljenih napak in štiri dvojne napake. Muguruza je v tretje izkoristila zaključno žogo in zanesljivo je prišla do zmage.

Na WTA-finalu nastopa najboljših osem igralk na svetu.

Bela skupina, 1. krog:

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - V. WILLIAMS (ZDA/5)

6:2, 6:2

MUGURUZA (ŠPA/2) - OSTAPENKO (LAT/7)

6:3, 6:4





Rdeča skupina, 1. krog, ponedeljek ob 13.30:

HALEP (ROM/1) - GARCIA (FRA/8)



Drugi dvoboj:

SVITOLINA (UKR/4) - WOZNIACKI (DAN/6)

T. J., D. S.