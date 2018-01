Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Alexander Zverev bo v soboto izzval Rogerja Federerja. Foto: EPA Belinda Bencic in Roger Federer sta se odlično ujela v Perthu. Foto: EPA Dodaj v

V finalu Hopmanovega pokala tudi poslastica med Federerjem in Zverevom

Dvoboj Hercogove znova odplaknil dež

5. januar 2018 ob 17:00

Perth - MMC RTV SLO, STA

V finalu Hopmanovega pokala se bosta v Perthu v soboto pomerili Švica in Nemčija.

Angelique Kerber in Alexander Zverev sta bila v dvojicah boljša od Darie Gavrilove in Thanasija Kokkinakisa z 1:4, 4:1, 4:3. Kerberjeva je odpravila Gavrilovo s 6:1 in 6:2, Zverev pa je presenetljivo izgubil posamični dvoboj proti Kokkinakisu s 5:7, 7:6 (4) in 6:4.

Teoretične možnosti za finale je imela danes še Belgija, ki je nad Kanado zmagala s 3:0, a bi Belgijci potrebovali izdatno pomoč Avstralije v dvoboju z Nemčijo, ki je bila v medsebojnem obračunu boljša od Belgije, kar pa se ni zgodilo.

Švica si je sobotni finale zagotovila že v četrtek, ko sta bila Roger Federer in Belinda Bencic s 3:0 boljša od predstavnikov ZDA. Najprej je Federer pred več kot 14.000 gledalci ugnal Jacka Socka s 7:6 in 7:5, nato pa je Benciceva s 7:6 in 6:4 odpravila Coco Vandeweghe. Švicarja sta slavila še med pari s 4:3 in 4:2.

Američana sta bila finalista lani, ko sta izgubila proti Franciji. Švica je Hopmanov pokal že dobila leta 1992 in 2001. Tudi pred 17 leti je že igral Federer, takrat v paru z Martino Hingis.

Dvoboj Hercogove spet odplaknil dež

Polona Hercog bo morala na turnirju WTA v Aucklandu še malo počakati na svoj četrtfinalni dvoboj proti drugi nosilki Julii Görges. Tako kot v četrtek so morali organizatorji tudi danes zaradi dežja dvoboje odpovedati. Po novem urniku bodo predvidoma vsi četrtfinalni in polfinalni dvoboji na sporedu v soboto.

A. G.