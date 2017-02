Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Stan Wawrinka je odpovedal nastop na turnirju v Rotterdamu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Wawrinka prisiljen v krajši počitek

V Rotterdamu ga bo na mestu prvega nosilca zamenjal Nadal

8. februar 2017 ob 10:39

Rotterdam - MMC RTV SLO/STA

Stan Wawrinka, tretji igralec na ATP-lestvici, bo moral zaradi težav s poškodbo kolena nekaj časa počivati.

Tako je za naslednji teden že odpovedal turnir v Rotterdamu, ki ga je dobil pred dvema letoma, ko je v finalu premagal Čeha Tomaša Berdycha.

"Stan me je poklical in mi sporočil, da so mu zdravniki svetovali počitek. Da so težave resnejše, je presenetilo tudi njega samega, trenutno mu koleno ne dovoljuje igranja," je dejal direktor turnirja v Rotterdamu Richard Krajicek. Na mestu prvega nosilca bo Wawrinko zamenjal Španec Rafael Nadal.

Švicar se je nad bolečinami v kolenu pritoževal že na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, kjer je v polfinalu izgubil proti rojaku in poznejšemu zmagovalcu Rogerju Federerju.

"Težave imam že nekaj časa, a v tem nočem iskati izgovora. Na igrišču dam vedno vse od sebe in pozabim na bolečine. Me pa te motijo, zato bom ob prihodu domov moral na podrobnejše preiskave," je takrat dejal Wawrinka.

M. L.