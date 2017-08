Bergant pričakuje, da bodo smučarji na dovolj visoki ravni

Priprave na novo sezono v Argentini

18. avgust 2017 ob 18:53

Beunos Aires - MMC RTV SLO, STA

Odgovorni trener za tehnične discipline je približal potek priprav: "Za nami je prvih pet dni treninga, ki so bili namenjeni veleslalomu in slalomu, v naslednjem tednu pa bomo dodali še trening superveleslaloma. Skupaj s Francozi in Italijani bomo z vodo polili slalom progo. Razmere so drugače dobre, podlaga je trda, zelo primerna našim trenutnim zahtevam."

Na smučišču Cerro Castor, ki je oddaljeno 30 minut, fantje vadijo med 8. in 13. uro. "Popoldne pa imajo fantje na sporedu kondicijski trening in terapije s fizioterapevtom. Z nami je Blaž Kolar. Ta je zamenjal Erika Furlana, ki je zaradi zdravstvenih težav ostal doma," je pojasnil Bergant, ki odgovorov glede pripravljenosti še nima. "Vsi so zdravi in trenirajo brez težav. Ni pa še čas za te ocene. Pričakujem, da bodo do konca treninga fantje na dovolj visoki ravni."

Hadalin, ki bo skupaj s Kranjcem na prihajajočih tekmovanjih vodil mlado ekipo tehničnih disciplin, pa je o prvih dneh v Južni Ameriki povedal: "Po napornem potovanju smo prvi dan na snegu začeli s prostim smučanjem in se malo navajali na razmere. Na treningih veleslaloma in slaloma smo kljub spremenljivemu vremenu imeli precej dobre snežne razmere in mislim, da smo lahko s tem zadovoljni. Treningi na terenu so relativno dolgi in na vsakem treningu prevozimo tudi veliko število vratc."

Smučarji bodo v Ushuaii do 3. septembra.