Boe do 25. zmage kariere, Fak brez zgrešenega strela 9.

Avstrijsko tožilstvo: Ruski biatlonci lahko zapustijo Hochfilzen

14. december 2018 ob 12:46,

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 17:49

Hochfilzen - MMC RTV SLO, STA

Zasneženi Hochfilzen je gostil šprint biatloncev. Zmagal je Johannes Thingnes Boe, drugi pa je bil Martin Fourcade. Jakov Fak je osvojil 9. mesto.

Johannes Thingnes Boe je po izjemnem teku slavil 25. zmago kariere. Foto: EPA

Fak je na obeh strelskih postankih pokril po vseh pet tarč, a je v zadnjem krogu popustil. Imel je je 19. čas teka. Klemen Bauer je bil na strelišču enkrat nenatančen in je osvojil 21. mesto.

"Ne morem biti najbolj zadovoljen. Streljanje je bilo dobro, čeprav je še rezerva v hitrosti streljanja. Pri teku pa sem zadnji krog izgubil veliko časa in tu vidim problem. V primerjavo s konkurenco nisem uspel pridobiti kakšne sekunde," je povedal Fak.

25. zmago kariere (na tekmah svetovnega pokala) je slavil Norvežan Johannes Thingnes Boe, čeprav je moral enkrat v kazenski krog in je bil med najboljšo peterico edini z zgrešenim strelom. Dobrih osem sekund je zaostal Martin Fourcade, tretje mesto pa je osvojil Nemec Benedikt Doll.

Boe je po tretji zaporedni zmagi in že četrti v Hochfilznu prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala pred M. Fourcadom povečal na 85 točk.

Rusi lahko zapustijo Avstrijo

Sicer pa so sumi avstrijskega tožilstva, ki ruske biatlonce sumijo dopinga, kar zasenčili boje na tem tirolskem prizorišču. Ruski biatlonci lahko zapustijo Avstrijo, čeprav naj bi jih tamkajšnje oblasti sumile zlorabe dopinga na biatlonskem svetovnem prvenstvu, ki je bilo lani v Hochfilznu, te dni pa tam potekajo tekme svetovnega pokala.

Proti Rusom ne tečejo nobeni postopki, je sporočilo tožilstvo po poročanju nemške tiskovne agencije DPA. Kot je povedala predstavnica tožilstva na Dunaju, proti ruskim biatloncem ne teče noben postopek, zaslišanja so končana, vsak od športnikov pa se lahko kadar koli javi in spregovori o obtožbah.

Avstrijska policija sumi, da so člani zlate ruske moške štafete Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov in Anton Šipulin ter bronaste mešane štafete v postavi Alexander Loginov, Anton Šipulin, Olga Podčufarova in Tatjana Akimova na lanskem svetovnem prvenstvu v Hochfilznu do vrhunskih dosežkov prišli z uporabo nedovoljenih sredstev.

Avstrijska policija sumi, da si je ruska štafeta Aleksej Volkov, Maksim Cvetkov, Anton Babikov in Anton Šipulin lani na poti do naslova svetovnih prvakov pomagala z nedovoljenimi poživili. Foto: Reuters

Rusko reprezentanco je v torek, dan pred začetkom tekmovanj v Hochfilznu, obiskala policija, ki pa v hotelu ni opravila nobenih preiskav in zaslišanj, ampak je samo informirala osumljene Ruse.



10 km (M), šprint: * 1. J. T. BOE NOR 24:49,2 (1) 2. M. FOURCADE FRA +8,6 (0) 3. B. DOLL NEM 10,2 (0) 4. A. GUIGONNAT FRA 25,9 (0) 5. A. PEIFFER NEM 27,9 (0) 6. J. EBERHARD AVT 30,0 (1) 7. S. DESTHIEUX FRA 36,3 (1) 8. A. LOGINOV RUS 38,5 (1) 9. J. FAK SLO 46,3 (0) 10. S. V. CHRISTIANSEN NOR 50,8 (0) ... 21. K. BAUER SLO 1:11,4 (1) 77. M. DOVŽAN SLO 2:41,5 (2) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red (4/26): 1. J.-T. BOE NOR 216 toč 2. A. GUIGONNAT FRA 162 3. S. EDER AVT 150 4. A. LOGINOV RUS 142 5. M. FOURCADE FRA 131 6. S. DESTHIEUX FRA 117 7. B. DOLL NEM 111 8. S. SAMUELSSON ŠVE 109 ... 13. J. FAK SLO 96 48. K. BAUER SLO 2







