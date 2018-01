Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Laura Dahlmeier, Franziska Hildebrand, Denise Herrmann in Franziska Preuss so se veselile zmage pred domačimi navijači. Foto: EPA Dodaj v

Dahlmeierjeva zagotovila Nemkam zmago na olimpijski generalki

V nedeljo obe tekmi s skupinskim štartom

13. januar 2018 ob 16:16

Ruhpolding - MMC RTV SLO

Nemške biatlonke Franziska Preuss, Denise Herrmann, Franziska Hildebrand in Laura Dahlmeier so dobile štafetno tekmo svetovnega pokala v Ruhpoldingu. Slovenija ženske štafete nima.

Pred 24.000 gledalci v bavarskih Alpah je lanska zmagovalka skupnega seštevku svetovnega pokala Dahlmeierjeva Nemčiji zmago priborila v zadnji predaji, v kateri je prehitela Italijanke, ki so vodile do zadnjega streljanja. Italija je na drugem mestu zaostala le 2,9 sekunde, tretje so bile Švedinje s 17,2 sekunde zaostanka.

V Ruhpoldingu bosta v nedeljo na sporedu še obe tekmi s skupinskim štartom, na katerih lahko nastopi po 30 najboljših tekmovalcev in tekmovalk. Med Slovenci ima nastop zagotovljen le Jakov Fak, Miha Dovžan pa je prvi na spisku rezerv in čaka na morebitno odpoved.

Ostali Slovenci so Bavarsko zapustili že v petek in se vrnili na trening v Slovenijo, prihodnji teden pa potujejo na naslednje tekme v Anterselvi.

Štafeta 4 x 6 km (Ž): * 1. NEMČIJA 1:08:47,0 (0+9) Preuss/Herrmann/Hildebrand/Dahlmeier 2. ITALIJA +2,9 (0+3) Vittozzi/Wierer/Gontier/Sanfilippo 3. ŠVEDSKA 17,2 (0+5) Persson/Brorsson/Magnusson/Öberg 4. NORVEŠKA 23,1 (097) 5. POLJSKA 24,5 (0+5) 6. ČEŠKA 1:04,0 (0+7) 7. RUSIJA 1:20,8 (0+7) 8. ŠVICA 1:37,1 (1+11) 9. FRANCIJA 1:47,5 (2+7) 10. KANADA 1:56,7 (1+4) * - kazenski krogi/poprave

A. G.