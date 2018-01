Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Anamarija Lampič je bila znova najboljša slovenska tekmovalka. Foto: EPA Dodaj v

Digginsova imela največ moči v zaključku, Lampičeva 12.

Ostale Slovenke brez točk

28. januar 2018 ob 16:49,

Seefeld - MMC RTV SLO, STA

Američanka Jessica Diggins je zmagovalka tekme smučark tekačic za svetovni pokal v Seefeldu na 10 km v prosti tehniki s skupinskim startom. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 12. mestu.

Lampičeva je za zmagovalko zaostala 45,6 sekunde. Druga je bila Norvežanka Heidi Weng z zaostankom sedem desetink sekunde, tretja je bila s sekundo zaostanka še ena Norvežanka Ragnhild Haga. Ducat zmagovalk, ki se je odcepil še pred polovico proge, je nato v drugem delu med seboj odločil o zmagovalki, Digginsova pa je bila najmočnejša v samo končnici.

Moči je odlično razporedila tudi Lampičeva, ki je na zadnjih dveh kilometrih prehitela devet tekmovalk ter z 12. mestom ponovila dosežek s tekme prejšnji teden v Planici. Druge Slovenke se na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu po pričakovanjih niso uvrstile med dobitnice točk na razdalji. Na progi, ki bo prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo, je bila Alenka Čebašek 33., Lea Einfalt 43., Manca Slabanja 44., Vesna Fabjan 65. in Nika Razinger 70.

Lampičeva: Najboljši dosežek na razdalji v prosti tehniki

"Spet sem imela super dan, to je najboljši dosežek na razdalji v prosti tehniki zame. Imeli smo super smuči, tudi taktično sem tekla dobro. Pri spustih in na vzponih sem bila zraven in na koncu mi je uspelo. Uspevajo mi lepi rezultati in upam, da bo tako šlo tudi v prihodnje. Zjutraj nikoli ne vem, ali bom imela dober dan ali ne. To vidim šele med tekmo. Danes sem bila zjutraj res že kar dobro razpoložena, a na koncu se je izšlo zelo dobro," je povedala Lampičeva.

Slovenka z veseljem pričakuje povratek na prizorišče njene zmage v svetovnem pokalu v lanski sezoni, najboljša je bila na olimpijski generalki v Pjongčangu, kjer bodo februarja olimpijski boji: "O podrobnem načrtu pred olimpijskimi igrami še nismo govorili. Najprej moramo spakirati smuči za v Južno Korejo, nato gremo domov in potem bomo videli, ali bomo še malo trenirali v Planici ali pa se bomo odločili kako drugače."

Tekačice in tekači na smučeh so za nekaj časa zaključili s tekmami svetovnega pokala, ki se bo nadaljeval v začetku marca v Lahtiju. Februar namreč prinaša boje za olimpijska odličja v Južni Koreji.

Skupinski štart (M), 15 km: 1. D. COLOGNA ŠVI 31:37,9 2. A. HARVEY KAN +1,4 3. M. JOHNSRUD SUNDBY NOR 2,9 ... 80. L. PROSEN SLO 3:12,1 93. J. LAMPIČ SLO 5:09,9 Skupinski štart (Ž), 10 km: 1. J. DIGGINS ZDA 23:08,5 2. H. WENG NOR +0,7 3. R. HAGA NOR 1,0 ... 12. A. LAMPIČ SLO 45,6 33. A. ČEBAŠEK SLO 1:33,7 43. L. EINFALT SLO 1:46,7 44. M. SLABANJA SLO 1:54,2 65. V. FABJAN SLO 3:33,6 70. N. RAZINGAR SLO 4:40,0 Ženske (23/30): 1. H. WENG NOR 1.346 2. I. F. OESTBERG NOR 1.147 3. J. DIGGINS ZDA 967 4. K. PARMAKOSKI FIN 837 5. T. STADLOBER AVT 731 34. A. LAMPIČ SLO 135 50. K. VIŠNAR SLO 89 54. V. FABJAN SLO 72 59. A. ČEBAŠEK SLO 60 88. N. RAZINGER SLO 11 Moški (23/30): 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.112 2. D. COLOGNA ŠVI 953 3. M.-J. SUNDBY NOR 935 4. A. HARVEY KAN 900 5. A. BOLŠUNOV RUS 710 112. J. LAMPIČ SLO 12 117. M. ŠIMENC SLO 8

