Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Jakov Fak in Uroš Velepec sta pozabila na stare zamere. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Fak v novo sezono z Velepcem, spremenjeno prehrano in manj kilogrami

Osnovna želja ostaja zdravje

17. maj 2017 ob 14:12

Pokljuka - MMC RTV SLO/STA

Biatlonec Jakov Fak, ki je zaradi bolezni izpustil celo sezono, se je odločil, da bo obnovil sodelovanje s starim trenerjem Urošem Velepcem, kljub temu da mu je v preteklosti očital preveliko avtoritarnost.

"Od doma smo praktično 200 dni in pride tudi do medsebojne zasičenosti. Morate vedeti, da smo kot nekakšna druga družina in vedno smo isti ljudje v isti hiši," spremembo pojasnjuje Fak, ki bo poleti dopolnil 30 let, in dodaja: "Na to spremembo ne gledam kot na nekaj senzacionalnega. V športu gre za detajle in pač spremeniš način dela, če ti drug način bolj ustreza."

Da zamere v športu ne trajajo dolgo, potrjuje tudi reakcija Velepca, ki takoj pristal na vnovično sodelovanje s Fakom. "Zame so te zadeve normalne. Z Urošem sva se pred leti res razšla, a do tega pač pride. Zdaj pa je bil seveda nekakšna logična izbira, če se ozrem nazaj in na svoje rezultate."

Da bi bila sezona tudi zdravstveno uspešna, je spremenil tudi prehrano in izgubil precej kilogramov. Manjše število kilogramov je v biatlonu seveda lahko tudi prednost: "Do sezone je še daleč in zanesljivo bo prišlo do še kakšne spremembe. Videli bomo, kako bo vse skupaj delovalo, a v biatlonu je pomembno, da najdeš pravo razmerje med močjo in vzdržljivostjo."

Faka zdaj v prvi vrsti čakajo treningi in za postavljanje ciljev čas še ni pravi. "Tega bremena si zdaj ne nalagam. Moja želja je samo, a ostanem zdrav in trenutno moj prvi cilj ni rezultat. Če bom zdrav in dobro treniral, je samoumevno, da bodo prišli tudi izidi."

R. K.