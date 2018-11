Beat Feuz je zanesljivo dobil drugi trening smuka pred sobotno tekmo v Lake Louisu. Foto: EPA Dodaj v

Feuz na drugem treningu daleč pred vsemi

Čater je imel hitre smuči, skrbi smučanje Klineta

22. november 2018 ob 22:21

Lake Louise - MMC RTV SLO

Švicar Beat Feuz, v lanski sezoni najboljši smukač svetovnega pokala, je bil najhitrejši na drugem treningu smuka v Lake Louisu. Martin Čater je imel enajsti čas.

Feuz je bil prepričljivo najboljši, saj je drugouvrščenega Italijana Dominika Parisa prehitel za 1,17 sekunde. Tretji je bil z 1,32 sekunde zaostanka Avstrijec Johannes Kroell. Čater, ki je bil že na prvem treningu med Slovenci najboljši, je smučal dobro, na najhitrejšem odseku je bil s hitrostjo 139,26 km/h celo malenkost hitrejši od Feuza.

Tako kot v sredo je bil Boštjan Kline, ki po novem tekmuje na smučeh Nordica, v ozadju in je z zaostankom šestih sekund zasedel 73. mesto. Na predzadnjem merjenju hitrosti je imel s 119 km/h kar za 12 km/h nižjo hitrost od Feuza.

Prvi smuk nove sezone svetovnega pokala bo v soboto ob 20.15. V nedeljo ob 20.15 bo še superveleslalom. Obe tekmi boste lahko spremljali v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

Drugi trening: 1. B. FEUZ ŠVI 1:45,90 2. D. PARIS ITA +1,17 3. J. KRÖLL AVT 1,32 4. N. HINTERMANN ŠVI 1,45 5. A. THEAUX FRA 1,58 6. C. JANKA ŠVI 1,68 7. A. A. KILDE NOR 1,87 8. J. FERSTL NEM 1,91 9. A. S. SEJERSTED NOR 2,05 10. V. KRIECHMAYR AVT 2,06 11. M. ČATER SLO 2,23 ... 58. K. KOSI SLO 4,76 62. M. HROBAT SLO 5,12 73. B. KLINE SLO 5,99 74. T. DEBELAK SLO 6,00

T. O.