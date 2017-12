Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Peter Fill je v Bormiu stal na zamgovalnem odru že pred enajstimi leti, ko je zasedel drugo mesto. Foto: Reuters Dodaj v

Fill najhitrejši na prvem treningu na znamenitem Stelviu, Kline na 33. mestu

V Lienzu najprej slalom, nato veleslalom

26. december 2017 ob 16:33

Bormio - MMC RTV SLO, STA

Italijana Peter Fill in Christof Innerhofer sta bila najhitrejša na prvem treningu smuka v Bormiu. Na štartu treninga je bilo pet Slovencev, ki so bili v ozadju.

Fill je progo Stelvio premagal s časom 1:57,06, Innerhofer se je na progi zadržal osem stotink sekunde dlje. Tretji in četrti čas sta dosegla Avstrijca Matthias Mayer (+0,18) in Hannes Reichelt (+0,35).

Miha Hrobat in Klemen Kosi nista končala treninga in sta ostala brez časa. Najhitrejši je bil Boštjan Kline na 33. mestu (+3,37), Martin Čater je vpisal 51. čas (+4,02), Tilen Debelak pa je pristal na 66. mestu (+5,86). Kline je sicer znan po tem, da na treningih smuča z zavoro oziroma najboljše pusti za tekmo, ki bo na sporedu v četrtek, v petek pa bo alpska kombinacija. V sredo bo na sporedu še en trening.

Za večino slovenskih uvrstitev v prvo deseterico na smukih v Bormiu je poskrbel Andrej Jerman, ki je prav na Stelviu 29. decembra 2009 slavil zmago. Leta 2007 je bil peti, leto pred tem pa četrti in deveti. Andrej Šporn je bil leta 2010 v Bormiu šesti.

V Lienzu najprej slalom, nato veleslalom

Prireditelji zadnjih letošnjih tekem svetovnega pokala alpskih smučark v Lienzu so morali zaradi vremenskih razmer spremeniti urnik tekem. Po novem bodo tako v četrtek najprej izvedli slalom, dan pozneje pa še veleslalom. Prireditelji tekem so po današnji snežni kontroli mednarodne smučarske zveze, ki je sicer prižgala zeleno luč za tekmi, spremenili spored zaradi vremenskih težav. Zamenjali so tekmovalna dneva obeh disciplin, tako da je bo prvi na sporedu slalom, ure pa ostajajo iste: prvi vožnji bosta oba dneva na sporedu ob 10.30, drugi pa ob 13.30.

Prvi trening smuka:

1. P. FILL ITA 1:57,06 2. C. INNERHOFER ITA +0,08 3. M. MAYER AVT 0,18 4. H. REICHELT AVT 0,35 5. D. PARIS ITA 0,52 6. A. THEAUX FRA 0,71 7. T. BIESEMEYER ZDA 1,28 8. B. ROGER FRA 1,30 9. A. L. SVINDAL NOR 1,56 10. J. CLAREY FRA 1,57 ... 33. B. KLINE SLO 3,37 51. M. ČATER SLO 4,02 66. T. DEBELAK SLO 4,86 M. Hrobat in K. Kosi sta odstopila.

A. G.