Najboljši trije skakalci na nedeljski tekmi v Zakopanah (z leve proti desni): Andreas Wellinger, Anže Semenič in Peter Prevc. Foto: EPA Zelo sem presenečen. Včeraj nisem dobro skakal, danes sem želel le uživati v vzdušju. Težko je bilo v vetrovnih razmerah, a zame se je izšlo sanjsko. Z vetrom si potreboval nekaj sreče, jaz sem jo imel. Anže Semenič Kakšen dan za slovensko reprezentanco! Foto: BoBo Spremenljive razmere v finalu je najbolje izkoristil prav Semenič, ki je s skokom, dolgim 137,5 m, za tri točke in šest desetink prehitel tedaj vodilnega Andreasa Wellingerja. Foto: EPA Veselje slovenskih navijačev v Zakopanah. Foto: BoBo VIDEO Zadnjih 5 skokov v Zakopanah

Foto in video: Semenič zmagal v Zakopanah, Peter Prevc tretji!

Stoch presenetljivo ostal brez finala

28. januar 2018 ob 15:51,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 20:40

Zakopane - MMC RTV SLO, STA

Anže Semenič je veliki zmagovalec nedeljske tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Zakopanah. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnil Peter Prevc.

Kakšen dan za slovensko reprezentanco. Na tekmi je sicer nastopilo pet slovenskih skakalcev, v finale se je uspelo uvrstiti le Semeniču in Petru Prevcu, ki pa sta z odličnima skokoma v drugi seriji skočila na stopničke!

Po prvem delu tekme sta bila uvrščena v najboljšo peterico skakalcev. Peter Prevc je bil četrti, Semenič peti. Spremenljive razmere je nato v finalu najbolje izkoristil prav Semenič, ki je s skokom, dolgim 137,5 m, za tri točke in šest desetink prehitel tedaj vodilnega Andreasa Wellingerja.

Za njim se je po naletni stezi spustil Peter Prevc, ki pa je imel nekoliko slabše razmere, a je kljub vsemu skočil odlično, pristal je pri 134,0 m, kar je bilo na koncu dovolj za tretje mesto. Za drugouvrščenim Wellingerjem je zaostal za pičlih osem desetink točke.

Semenič: Zame se je izšlo sanjsko

"Zelo sem presenečen. Včeraj nisem dobro skakal, danes sem želel le uživati v vzdušju. Težko je bilo v vetrovnih razmerah, a zame se je izšlo sanjsko. Z vetrom si potreboval nekaj sreče, jaz sem jo imel," je takoj po tekmi dejal presrečni Semenič. Žal se v finale ni uspelo uvrstiti drugim trem Slovencem: Domen Prevc je bil 35., Žiga Jelar mesto za njim, Timi Zajc pa 47.

Veter je pomembno krojil potek prve serije, saj so se ugodne razmere ob začetku tekme postopoma slabšale. Oba slovenska finalista sta skakala pred močnim poslabšanjem razmer v zaključku serije. "Vsekakor so bile razmere v prvi seriji zahtevne, vendar je včasih treba imeti nekaj sreče. Danes se je vse sestavilo zame," je še povedal Semenič.

Prevc: Tekma je bila kar loterijska

Tudi Peter Prevc je bil zadovoljen s potekom tekme: "Povedano po pravici sem bil po objavi uradnih rezultatov presenečen. Pozitivno presenečen. Nisem pričakoval, da se lahko zavihtim tako visoko. Tekma je bila kar loterijska, a sem v obeh serijah imel srečo z vremenskimi razmerami in izšlo se je, kot se je. Rad pa bi izpostavil rezultat Anžeta in mu še javno čestital," je povedal 22-kratni zmagovalec tekem svetovnega pokala.

Stoch presenetljivo brez finala

Poljsko čast je na današnji tekmi po polomu Kamila Stocha v prvi seriji - zmagovalec letošnje novoletne turneje je v slabih razmerah pristal pri zgolj 108,5 m in je končal na 38. mestu - s četrtim mestom rešil Stefan Hula, ki pa je po vodstvu v prvi seriji nedvomno pričakoval precej več.

Smučarski skoki (M), Zakopane, nedeljska tekma

Končni vrstni red: daljavi točke 1. A. SEMENIČ SLO 134,5/137,5 245,6 2. M. WELLINGER NEM 119,5/136,5 242,0 3. P. PREVC SLO 131,0/134,0 241,2 4. S. HULA POL 132,0/129,5 240,9 5. S. AMMANN ŠVI 135,5/131,0 237,5 6. J. A. FORFANG NOR 130,5/135,5 237,2 7. D. KUBACKI POL 127,5/139,5 235,8 8. M. LINDVIK NOR 138,0/127,5 120,4 9. H. GRANERUD NOR 128,0/132,5 233,0 10. R. FREITAG NEM 129,5/137,0 230,9 ... 35. D. PREVC SLO 116,0 82,5 36. Ž. JELAR SLO 115,0 81,9 38. K. STOCH POL 108,5 78,0 47. T. ZAJC SLO 107,5 66,9

Po 1. seriji: daljava točke 1. S. HULA POL 132,0 121,2 2. M. LINDVIK NOR 138,0 120,4 3. S. AMMANN ŠVI 135,5 119,1 4. P. PREVC SLO 131,0 117,2 5. A. SEMENIČ SLO 134,5 114,5 6. C. SCHMID NEM 129,5 112,2 7. R. FREITAG NEM 129,5 111,7 8. J. A. FORFANG NOR 130,5 110,7 9. M. WELLINGER NEM 119,5 109,4 . M. POPPINGER AVT 127,5 109,4 ... 35. D. PREVC SLO 116,0 82,5 36. Ž. JELAR SLO 115,0 81,9 38. K. STOCH POL 108,5 78,0 47. T. ZAJC SLO 107,5 66,9

Skupni vrstni red (14/23): 1. R. FREITAG NEM 737 2. K. STOCH POL 733 3. A. WELLINGER NEM 665 4. D. A. TANDE NOR 565 5. S. KRAFT AVT 444 6. D. KOBAJAŠI JAP 434 7. J. A. FORFANG NOR 393 8. A. FANNEMEL NOR 377 9. R. JOHANSSON NOR 366 10. M. EISENBICH. NEM 338 ... 13. J. DAMJAN SLO 276 14. P. PREVC SLO 260 19. A. SEMENIČ SLO 209 25. T. BARTOL SLO 101 31. T. ZAJC SLO 70 37. Ž. JELAR SLO 36 38. D. PREVC SLO 31 50. N. DEŽMAN SLO 6

Pokal narodov (17/31): 1. NORVEŠKA 3.704 2. NEMČIJA 3.619 3. POLJSKA 2.996 4. AVSTRIJA 2.005 5. SLOVENIJA 1.739 6. JAPONSKA 1.521

Mitja Lisjak, foto: BoBo